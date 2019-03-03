Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilir?

Çay saatlerinde yapılan poğaça ve böreklerin üzerinde sıkça görmeye başladığımız çörek otu sağlık için oldukça faydalıdır. Çörek otunun yağı da kullanılır. Peki çörek otunun zararı var mıdır? Hangi aralıklarla ve nasıl tüketilmesi gerektiği daha doğrudur. İşte çörek otu ile ilgili merak edilen tüm bilgiler…



ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI



-İştahı azaltıcı özelliği bulunduğundan kilo vermek isteyenler için yardımcıdır.

-Cilt yenileme özelliğinden dolayı çörek otu yağı cilt bakımında tercih edilir.

-Ciltteki iltihapları ve yaraları iyileştirici özelliğe sahiptir.

-Saç dökülmesi problemi yaşayanlar da tercih edebilir. Saç parlaklığını ve nemini de arttırır.

-Kanser üzerinde olumlu etkilere sahiptir.





-Kan şekerini düşürme özelliğinden dolayı diyabeti de önler.

-Kolesterol ve yüksek tansiyonu olanlar için dosttur.

-Mide bulantısına iyi gelirken hazmı da kolaylaştırdığından mide problemlerinde yardımcıdır.

-Soğuk algınlığı belirtilerini hafifletir.

-Çörek otunun psikolojik olarak da faydaları vardır, depresyona iyi gelir.



ÇÖREK OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?



Her şeyde olduğu gibi çörek otunun da fazla tüketilmesinin zararları vardır. Genellikle içindeki faydalı yağların uçacak olmasından dolayı çörek otunun öğütülmesi önerilmez. Kuvvetli bir antioksidan olan çörek otunu börek ve poğaçalarda kullanmanın yanı sıra az miktar çiğneye de bilirsiniz. Çörek otu yağını da kullanabilirsiniz.