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  • 03.03.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 15:06

nelerdir?

Gencinden yaşlısına herkeste görülebilen şikayeti özellikle günlük yaşamı tehdit ediyor. Şişen karın ve rahatsız edici ağrılar hem acı çekmenize hem rahat hareket edememenize hem de istediğiniz kıyafetleri giyememe gibi sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet veriyor.

Özellikle masa başı çalışan ve hareketsiz bir yaşam süren kişilerde görülen kabızlığı ortadan kaldırmak için doğal besinler tüketebilirsiniz. Kabızlığa iyi gelen bazı gıdalar vardır ki sağlık için de oldukça faydalı etkiler sunar. Sizler için pratik ve bir o kadar da kabızlığa dost besinlerin neler olduğunu haberimizde derledik.

ZEYTİNYAĞINDAN KAYISIYA KABIZLIĞA DOST BESİNLER

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