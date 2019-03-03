Özellikle masa başı çalışan ve hareketsiz bir yaşam süren kişilerde görülen kabızlığı ortadan kaldırmak için doğal besinler tüketebilirsiniz. Kabızlığa iyi gelen bazı gıdalar vardır ki sağlık için de oldukça faydalı etkiler sunar. Sizler için pratik ve bir o kadar da kabızlığa dost besinlerin neler olduğunu haberimizde derledik.



ZEYTİNYAĞINDAN KAYISIYA KABIZLIĞA DOST BESİNLER