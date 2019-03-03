Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısı normal karşılanmakla birlikte çok sık ve şiddetli yaşanıyorsa mutlaka bir doktor kontrolünde olmak gerekir. Mide bulantısı yaşayanların önce bunun nereden kaynaklı olduğunu fark etmesi ve ona göre çözümünü bulması önemlidir.



MİDE BULANTISI NEDENLERİ



-Reflü rahatsızlığı,

-Yenilen bir gıdanın mideye dokunması,

-Mide ya da bağırsakta oluşan enfeksiyonlar,

-Otobüs, uçak gibi taşıtlardayken midenin bulanması,

-Psikolojik nedenler,

-Zehirlenme,

-Hamilelik,

-İshal,

-Yüksek ateş durumları mide bulantısına sebebiyet verir.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?



-Nane-limon mide bulantısı denildiğinde akla ilk gelen ikilidir. Biraz nane ve yarım limon kaynatılarak ılık bir şekilde tüketilebilir. Günde iki fincan tüketilen nane-limon çayı mide bulantısını oldukça hafifletecektir.

-Temiz hava mide bulantısının düşmanıdır. Mide bulantısı yaşandığında açık havaya çıkmak ya da camı açarak oksijen almak iyi gelecektir.

-Stresi en aza indirmek ve derin nefes almak mide bulantısını psikolojik nedenlerden dolayı yaşayanlar için iyi gelecektir.

-Kolonya ya da lavanta koklamak mide bulantısını hafifletenler arasında yer alır.

-Mide bulantınız şiddetliyse uzanarak biraz dinlenmek iyi gelecektir.

-Tuzlu krakerler mide bulantısını azaltan atıştırmalıklardandır.

-Mide bulantısıyla birlikte şiddetli bir kusma varsa tutmamalı ve kusarak rahatlanmalıdır. Tam tersi durumda ise mideyi kusmaya zorlamamak gerekir.