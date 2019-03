Öksürük nasıl geçer?

Bir yerimiz ağrıdığında ya da öksürdüğümüzde genellikle ilaçların yardımına sığınırız. Aslında doğada şifa kaynağı olan birçok besin vardır. Bunların yanı sıra alacağımız önlemlerle belki de ilaca gerek kalmadan öksürüğü geçirmek mümkündür. Yalnız 3 haftadan uzun süren ve azalmayan öksürük durumunda doktora görünmek önemlidir. Bakteri kaynaklı bir iltihaplanma vs. durumlarında kulak, burun, boğaz uzmanı size gerekli gördüğü reçeteyi yazacaktır.



ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN ÖNEMLİ NOKTALAR



Evde kendinizin alacağı önemlerle ve yediğinize, içtiğinize de dikkat ederek öksürüğü hafifletmek ya da geçirmek mümkündür. Peki öksürükten kurtulmak için hangi noktalara dikkat etmek gerekir?



-Düzenli öğünlerinizi yemeli ve faydalı yiyecekleri menünüzde bulundurmalısınız. Aşırıya kaçmadan besinlerinizi tüketmeli, sadece et ağırlıklı değil sebzelere de yer vermelisiniz.



-Özellikle kış mevsiminde vücut direnciniz daha da azalır. Bunun için yeterli miktarda C vitamini almak bağışıklığınızı güçlendirecek ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olmanızı sağlayacaktır.





-İçinde bulunduğunuz ortamın tozlu ve kirli olmamasına dikkat etmeniz ve sık sık havalandırmanız içerideki bakterilerin yok olmasını kolaylaştırır ve boğazınıza yerleşmesinin önüne geçer.



-Düzenli egzersiz yapmayı hayatınızın bir parçası haline getirmeniz vücut direncinizin artmasını sağlayacaktır. Sadece açık havada yürüyüş yapmak bile sağlığınız için önemli bir adımdır.



-Bünyenizin kuvvetli olması için vücudunuzun dinlenmeye ihtiyacı vardır. Özellikle kış aylarında artan bu ihtiyaçtan dolayı yeterli sürede uyku aldığınızdan emin olmalısınız.



-Bol bol su içmek ve sıvı alımını arttırmak çok önemlidir. Özellikle ılık bitki çayları tüketmek boğazınızın yumuşamasını sağlayacaktır.