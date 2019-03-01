Kansızlığın 10 belirtisi!

Belli başlı bazı durumlar kişinin kansızlık yaşadığını gösterir niteliğe sahiptir. Haberimizde derlediğimiz kansızlık belirtilerinden bir ya da birkaçı sizde görülüyorsa kansızlık yaşadığınız muhtemeldir. Mutlaka bir kan testi yaptırarak doktor muayenesi olunmalı ve tedaviye başlanmalıdır.



KANSIZLIK BELİRTİSİ NELERDİR?



-Her gün kendinizi halsiz ve yorgun hissediyorsanız, yeterli uyumuş ve dinlenmiş olmanıza rağmen tam tersi hissediyorsanız kansızlık yaşıyor olabilirsiniz.



-Cilt renginin solması da kansızlık belirtilerindendir. Beyaz ya da sarıya yakın bir cilt tonu varsa ve yanaklarda doğal kırmızılık bulunmuyorsa kansızlık sebeplerindendir.



-El ve ayakların çok soğuk olması da kansızlığın belirtileri arasındadır. Her ne kadar sıcak tutulsa da yine ısınmayan el ve ayaklarınız varsa kansızlık olabilir.



-Konsantrasyon güçlüğü kansızlıkta sıkça görülen belirtilerden biridir. Eğer bu durum uzun sürüyor ve artıyorsa mutlaka bir hekim kontrolüne gitmek gerekir.





-Çok fazla asabiyet varsa belli olaylardan dolayı değil de sürekli yaşanıyorsa bu durum da kansızlığı meydana geldiğini gösterir.



-Sıkça kulak uğuldaması varsa ve uzun süre geçmiyorsa kansızlık var olabilir.



-Ağızda ve dildeki yaralar, dudak etrafındaki kurumalar ve dudaktaki çatlaklar da kansızlık belirtileri arasında yer alır.



-Çok sık hasta olunuyor ve normale göre çok fazla üşünüyorsa kansızlık olabilir.



-Tırnaklardaki geçmeyen zayıflık ve kırılmalar da kansızlığa işaret eden sebepler arasındadır.



-Ağır aktiviteler yapılmamasına rağmen nefes darlığı çekerek çok yoruluyorsanız, üstüne bir de çarpıntı yaşıyorsanız kansızlık söz konusudur.