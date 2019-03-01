Çocuklarda karın ağrısı neden olur? Karın ağrısına ne iyi gelir?

Çocuklarda görülen karın ağrısı şikayetleri ebeveynler tarafından dikkatlice takip edilmelidir. Karın ağrısına eşlik eden kusma, ishal gibi durumlar da varsa bilmediğiniz bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Peki karın ağrısını geçirmek için hangi doğal yöntemler kullanılabilir?



ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISI SEBEPLERİ



Bağırsak enfeksiyonu: Karın ağrısıyla birlikte kusma ve ishal de görülür.

Apandisit: Şiddetli ve özellikle göbek çevresindeki ağrıyla kendini gösterir.

Besin zehirlenmesi: Bulantı, kusma ve ateş ile karın ağrısına eşlik eder.

Jinekolojik problemler: İdrar yolları enfeksiyonu yanma ve koyu idrar olarak belirtiler verir.

Gaz sancısı: Çocuklarda karın ağrısına sebebiyet verir.





KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?



-Zencefil çayı tüketmek mide sorunlarına iyi gelir. Krampları ve sancıyı azaltıcı özelliğe sahiptir.

-Eğer üşütmekten kaynaklı karın ağrısı yaşanıyorsa ayakları sıcak tutmak sancıyı azaltacaktır. Sıcak su torbasından faydalanabilirsiniz.

-Çocuğun alerjisi olan gıdalar fark edilirse bu besinleri tüketmesi için kesinlikle zorlamayın.

-Ilık yoğurt yedirmek karın ağrısına iyi gelecek, içerisindeki probiyotikler de bağırsaklardan kaynaklı karın ağrısına iyi gelecektir.

-Muzun da karın ağrısı üzerinde olumlu etkisi vardır. Bir muzu ezerek çocuğunuza azar azar yedirebilirsiniz.

-Çocuğa banyo yaptırmak kas spazmlarından kaynaklı ağrısı oldukça azaltacaktır.

-Psikolojik kaynaklı olarak da çocuklarda karın ağrısı görülebilmektedir. Böyle durumlarda çocuğa yeterli ilgiyi göstermek son derece önem taşımaktadır.