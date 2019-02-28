Yemek yerken ve bir şeyler içerken insanı rahatsız eden boğaz ağrısı gündelik yaşamı da zorlaştırır. Boğaz ağrısında bir de kuruluk eklendiğinde şikayetler daha da artar. Böylesi durumlarda boğazı nemli tutmak için bolca sıvı tüketmeli ve ılık içecekleri tercih etmelisiniz. Yaşanan bu olumsuz durumu en aza indirebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz boğaz ağrısına iyi gelen doğal çözümler…
BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN 5 DOĞAL ÇÖZÜM
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