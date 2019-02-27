Bağırsak kanseri olanların sayısı giderek artıyor! Bu besinler bağırsak kanserini önlüyor...
Bağırsak kanseri olanların sayısı her geçen yıl giderek artıyor. En yaygın kanser türlerinin arasında gelen bağırsak kanserine yakalanmada en büyük etken beslenme alışkanlıkları. Yapılan araştırmalar sonucunda sarımsak, pırasa, frenk soğanı gibi allium sebzelerinin kanser riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi. İşte bağırsak kanserini önleyen besinler...
27.02.2019 22:27
- Son Güncelleme: 27.02.2019 22:34
Allium sebzelerdeki biyoaktif bileşiklerin daha önce meme ve prostat kanserine karşı koruduğu da araştırmalar tarafından gösterilmiştir.
En son çalışmanın kıdemli yazarı Shenyang'daki Çin Tıp Üniversitesi Birinci Hastanesinden Dr Zhi Li, "Allium sebzelerin miktarını arttırınca, hastalıktan da korunabilirsiniz." diyor.
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