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  • 28.02.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 14:54

sancısı nedir? Nasıl geçer?

Kadınlar için doğal bir döngü olan kanaması her ay tekrarlanan bir durumdur. ve ağrılarından dolayı kadınlar için kabusa dönüşebilmektedir. Adet sancısından kurtulmak ya da en aza indirebilmek için ilaç almadan, derlediğimiz önerileri uygulayarak bu süreci çok daha kolay atlatabilirsiniz.

Fizyolojik bir durum olan adet dönemi sadece fiziksel değil psikolojik olarak da olumsuz etkiler yaşatır. Adet dönemlerinde yaşanan adet sancısı özellikle çalışan kadınların hayatını zorlaştırır. Bu dönemde dikkat edeceğiniz aslında küçük püf noktalarla da adet sancısını unutmanız mümkün. Nasıl mı? İşte detaylar…

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