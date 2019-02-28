Özellikle ekşi severlerin tükettiklerin besinlerin başında gelen limon, her sofrada olması gereken bir kaynaktır. Limonun suyu düzenli olarak tüketildiğinde vücudu güçlendirmesinin yanı sıra pek çok rahatsızlığa da iyi geliyor. İşte limonun merak edilen faydalarını sizler için derledik.
LİMON SUYUNUN SAĞLIĞA YARARLARI NELERDİR?
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