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  • 28.02.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 15:06

suyunun faydaları nelerdir?

Turunçgillerden biri olan un faydaları saymakla bitmiyor. Limonun suyunun her gün tüketilmesi her derde deva. Zeytinyağlı yemeklerin, sade sodanın, salataların vazgeçilmezi olan limon hangi içeriklere sahiptir? İnsan sağlığı üzerinde nasıl etkileri vardır?

Özellikle ekşi severlerin tükettiklerin besinlerin başında gelen limon, her sofrada olması gereken bir kaynaktır. Limonun suyu düzenli olarak tüketildiğinde vücudu güçlendirmesinin yanı sıra pek çok rahatsızlığa da iyi geliyor. İşte limonun merak edilen faydalarını sizler için derledik.

LİMON SUYUNUN SAĞLIĞA YARARLARI NELERDİR?

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