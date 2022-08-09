Rüyada Yıldırım Düşmesinden Kurtulmak
Yıldırımın düşmesinden sağ kurtulduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda büyük bir tartışma içine gireceklerine, bu tartışma içinden de haksız olmalarına rağmen kolay bir şekilde çıkabileceklerine delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, tartışma esnasında sakinliklerini koruyamazlarsa gelecekte sinirleri farklı şekilde kendilerine olumsuzluklar yaratabilir.
Rüyada Yıldırım Düştüğünü Görmek
Rüyada yıldırımın düştüğünü görmek rüya sahiplerinin hayatlarında çok büyük dertlerin baş göstereceğine ve rüya sahiplerinin bu sıkıntılardan dolayı ne yapacaklarını şaşıracaklarına delalet sayılmıştır. Rüya sahiplerinin kendilerini bu dertler ile karşılaşmalarından sonra bazı kişilerden uzak tutmaları daha doğru ve mantıklı kararlar alabilmeleri için faydalı olacaktır.
Rüyada Yıldırım Düşmesi Ama Zarar Vermemesi
Bir yere düşen yıldırımın zarar vermediğini rüyada görmek, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin kendilerine zarar vermesinden çok korktukları bir düşmanlarının aslında kendini gösterdiği kadar güçlü olmadığına delalet edilmiştir. Bu nedenden dolayı da rüya sahipleri, rüyalarında yıldırım düşmesi ancak hasar vermediğini görmelerinden sonra düşmanlarını gözlerinde büyütmemelilerdir.