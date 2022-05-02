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    Rüyada televizyon görmek ne anlama gelir? Rüyada televizyon görmek neye işarettir? Rüyada televizyon görmenin anlamı, yorumu...

    Rüyada televizyon görmek rüya sahibinin dünya işlerine yoğunlaşacağına delalet eder. Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; ‘’Kim rüyasında televizyon görürse, çevresindeki insanların haksızlıklarından, ikiyüzlülüklerinden ve yalanlarından bıkmış ve bu yüzden herkesten ayrı bir hayat sürmeye karar vermiş demektir.’’ Birçok yorumcuya ve islami yorumlara göre rüyada televizyon görmek kişinin kendi hayatına ve dünyevi işlerine odaklandığına delalet eder.

    takvim.com.tr
    Rüyada televizyon görmek ne anlama gelir?

    Rüyada televizyon rüya sahibinin son zamanlarında hayal dünyasına fazla kapıldığını ve gerçek dünyayla ilişkisini azalttığını gösterir. Rüyasında televizyon gören bir kimse bu durumu değiştirecek ve gerçek dünyanın farkına varacaktır.


    Rüyada Televizyon İzlemek
    Rüyasında televizyon izleyen kişi hayatı için büyük hedefler koymuş bir kişidir. Televizyon izlemek gözü yükseklerde olan bir kimseyi işaret eder. Azla yetinmeyen ve elde ettiklerinden hep daha fazlasını isteyen bir kimseyi anlatır.

    Rüyada Televizyon Kapatmak
    Rüyasında televizyonu kapatan kişi uzun süredir kendini toplumdan soyutlamış bir kişidir. Bu kişinin yakın zamanda tekrar toplum içerisinde karışacağına işaret eder. Tek başına kalmaktan ve yalnızlıktan yorulmaya ve bununla birlikte insanlarla iletişim kurmaya ihtiyaç duyacağını işaret etmektedir. Rüyasında televizyon kapattığını gören bir kimse yalnız ve hüzünlü bir ruh haline sahiptir. Bu ruh halinden çıkmak için elinden geleni yapacaktır.


    Rüyada Televizyon Taşımak
    Rüyasında televizyon taşıyan kişi çok önemli bir haberi başka birisine iletecektir. Rüya sahibinin vereceği bu haber çok önemli ve güzel bir haberdir. Bu haber ile birçok insan huzura ve refaha ulaşacaktır. Rüya sahibinin başkaları için hayırlı bir iş yapacağına işaret etmektedir.

    Rüyada Televizyonun Bozulması
    Rüyasında televizyonu bozulan kişi sevdiği ve önem verdiği birinin yolunu gözlüyordur. O kişiyi beklediğine ve onu görmek için heyecan duyduğuna işarettir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin hasretini çektiği bir şeyler olduğuna da işaret etmektedir. Rüyasında televizyonunun bozulduğunu gören kişi çok sevdiği ve yolunu gözlediği kişi ile kavuşacaktır.



        Rüyada Televizyon Satmak
        Rüyasında televizyon satan kişi maddi anlamda hayatının durgun bir döneminden geçmektedir. Rüya sahibinin iş hayatında aksaklıklar yaşayacağına işarettir. Ancak bu aksaklıklar kısa süreli ve atlatılabilir aksaklıklardır. Aksaklıklar üst üste gelebilir veya kişinin hayatında farklı sorunlara yol açabilir.

        Rüyada Televizyon Kumandası Görmek
        Rüyada televizyon kumandası gören kişi topluma karşı aykırı bir kişiliğe sahiptir. Toplumun normal karşılamadığı ve herkesin cesaret edemediği işleri başarıyla yapabileceğine işaret etmektedir.
        Rüyada televizyon görmek genel olarak kişilerin büyük işlere adım atmasına veya güzel ya da hayırlı işlerin yolda olduğuna işarettir.

        Rüyada Televizyon Anteni Görmek
        Rüyada televizyon anteni yol gösterici bir şeyi işaret etmektedir. Rüya sahibi hayatındaki kişilere yol gösterici olarak destek olmaktadır veya hayatına girecek bazı kimselere her konuda yol gösterici olacaktır. Bunun yanı sıra bazı yorumculara göre rüyada televizyon anteni görmek bilimsel çalışmaları da anlatır. Rüya sahibi kişisel gelişimine önem veriyordur ve bilgilerini etrafındaki insanlara aktarmaktadır.



        Rüyada Anten Görmek
        Rüyada anten görmek genellikle psikolojik olarak yorumlanmaktadır. Psikolojik yorumlara göre anten, rüya sahibinin ütopik istekleri ve düşünceleri olduğuna delalet eder. Ayrıca kişinin davranışları nedeniyle çevresini kendinden soğutması anlamına da gelmektedir.

        Rüyada Anten Kurmak
        Rüyasında anten kuran kişi hayatına fırsatları çekecektir. Rüya sahibi eline geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirecektir.
        Rüyada televizyon görmek genellikle kişinin ruhsal sıkıntılarına ve ruhsal arayışlarına işaret etmektedir. Hayatıyla ilgili verdiği kararların ruhsal bakış açısını yansıtmaktadır.

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