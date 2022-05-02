Rüyada televizyon görmek ne anlama gelir? Rüyada televizyon görmek neye işarettir? Rüyada televizyon görmenin anlamı, yorumu...



Rüyada Televizyon Taşımak

Rüyasında televizyon taşıyan kişi çok önemli bir haberi başka birisine iletecektir. Rüya sahibinin vereceği bu haber çok önemli ve güzel bir haberdir. Bu haber ile birçok insan huzura ve refaha ulaşacaktır. Rüya sahibinin başkaları için hayırlı bir iş yapacağına işaret etmektedir.



Rüyada Televizyonun Bozulması

Rüyasında televizyonu bozulan kişi sevdiği ve önem verdiği birinin yolunu gözlüyordur. O kişiyi beklediğine ve onu görmek için heyecan duyduğuna işarettir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin hasretini çektiği bir şeyler olduğuna da işaret etmektedir. Rüyasında televizyonunun bozulduğunu gören kişi çok sevdiği ve yolunu gözlediği kişi ile kavuşacaktır.