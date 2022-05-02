Rüyada tarhana görmek ne anlama gelir? Rüyada tarhana görmek neye işarettir? Rüyada tarhana görmenin anlamı, yorumu...

Rüyada Kuru Tarhana Görmek

Rüyada kuru tarhana görmek, rüya sahiplerinin uğraştıkları işlerin kendileri için çok bereketli olacak olmasına yorulmuştur. Rüyasında kuru tarhana görmüş kimseler, dönemlik ya da mevsimlik bir işe uğraşıyorlarsa, dönemde kazandıkları paralar kendilerine bır yıl boyunca yetebilecek kadar verimli ve bereketli olacaktır.

Rüyada Yaş Tarhana Görmek

Kurumamış tarhananın rüyada görülmesi, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin bir şeyleri elde edebilmek için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğine delalet edilmiştir. Bu rüyanın görülmesi, bazen de rüya sahiplerinin hayal ettikleri işi kurabilmek için herkesten daha fazla emek vermeleri gerekeceğine delalet edilmiştir. Kişilerin verecekleri emeklerin karşılığı da, başkalarına verilenden daha fazla olacaktır.