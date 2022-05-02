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    Rüyada tarhana görmek ne anlama gelir? Rüyada tarhana görmek neye işarettir? Rüyada tarhana görmenin anlamı, yorumu...

    Tarhananın rüyada görülmesi, rüyayı görmüş olan kişilerin hayatlarına girecek olan çok kısmetli birinin olduğuna delalet edilmiştir. Rüyasında tarhana görmüş olan kişiler, bu kişinin varlığından ilk zamanlarda pek hoşnut olmayabilirler. Bir süre boyunca kendi kafalarının bu kişiye uyuşmadığını gören rüya sahipleri, bir sürenin geçmesinden sonra bu kişi ile de anlaşabildiklerini fark edeceklerdir.

    takvim.com.tr
    Rüyada tarhana görmek ne anlama gelir?

    Kurutulmuş tarhananın rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin hanelerine girecek bereketin kendileri tarafından elde edilemeyecek olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, ailelerine maddi bir destek sağlayamadıklarına üzülmesine ek olarak, hanelerine maddi olarak olanak sağlayan tarafın başkaları olmasına da üzülebilirler.

    Rüyada Kuru Tarhana Görmek
    Rüyada kuru tarhana görmek, rüya sahiplerinin uğraştıkları işlerin kendileri için çok bereketli olacak olmasına yorulmuştur. Rüyasında kuru tarhana görmüş kimseler, dönemlik ya da mevsimlik bir işe uğraşıyorlarsa, dönemde kazandıkları paralar kendilerine bır yıl boyunca yetebilecek kadar verimli ve bereketli olacaktır.

    Rüyada Yaş Tarhana Görmek
    Kurumamış tarhananın rüyada görülmesi, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin bir şeyleri elde edebilmek için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğine delalet edilmiştir. Bu rüyanın görülmesi, bazen de rüya sahiplerinin hayal ettikleri işi kurabilmek için herkesten daha fazla emek vermeleri gerekeceğine delalet edilmiştir. Kişilerin verecekleri emeklerin karşılığı da, başkalarına verilenden daha fazla olacaktır.

    Rüyada Serili Tarhana Görmek
    Kurutmaya serilmiş tarhananın rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda yapacakları bir iş sebebi ile çok dert çekecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüyasında serili tarhana görmüş olan kimseler, yanlış yaptıklarını bir işi fark etmelerinden sonra bu işi düzeltmeyeceklerdir. Düzeltmedikleri işleri, yakın bir süre içinde değil bu işi yapmalarını unutmalarından sonra karşılarına çıkacak ve kişilerin huzurunu bozacak nitelikte olacaktır.

    Rüyada Tarhana Yapan Birini Görmek
    Birinin tarhana yaptığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin büyük işlerin sorumluluklarını almaktan her zaman kaçacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, iş hayatlarına yeni atıldıkları zamanlarda bu mantığı benimsemelerinden dolayı bazı sıkıntılar çekebilirler. Ancak ilerleyen kariyerlerinde her yapmaya çalıştıkları işte kendilerine bazı sıkıntıların doğduğunu göreceklerdir.

        Rüyada Toz Tarhana Görmek
        Toz halindeki tarhananın rüyada görülmesi, rüya sahipleri için iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
        • Birçok din alimi, bu rüyayı görmüş olan kimselerin talep ettikleri büyük başarıları yakalayabilmeleri için çok fazla çalışmaları gerektiğine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, kendilerinde büyük çalışma azimleri olmadığını biliyorlarsa bilgi ve becerilerinin haddinden çok büyük işlere girmemelilerdir.
        • Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüyanın görülmesi, özellikle kadın rüya sahipleri için çok hayırlıdır. Kişiler, kendi ailelerine kayınvalide ve kayınpederlerinin verdiği bu desteği görmelerinden sonra onlara her zaman minnettar kaldıklarını da göreceklerdir.

        Rüyada Tarhana Hamuru Görmek
        Yoğrulmuş tarhana hamurunun rüyada görülmüş olması, birçok rüya tabircisi tarafından uzun zaman önce yapmak istedikleri birçok şeyi şu an yapma fırsatını elde edeceklerine delalet edilmiştir. Özellikle zamanında okuyamamış ve kendilerini geliştirememiş olan rüya sahipleri, yakın zamanda her türlü başarı kazanma fırsatın yakalayacaklardır.

        Rüyada Tarhana Görmek İhya
        İhya'ya göre rüyada tarhananın görülmüş olması, rüya sahiplerinin bir sağlık sorunlarını kimse ile paylaşmadan atlatacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüyasında tarhana görmüş olan kimseler eğer tarhana çorbası yaptıklarını ve bu çorbadan içtiklerini görmüşlerse, her türlü şifayı kolaylıkla bulabileceklerdir. Buldukları şifalar sayesinde de huzurlu bir hayat yaşayacaklardır.

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