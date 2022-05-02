Rüyada tarhana görmek ne anlama gelir? Rüyada tarhana görmek neye işarettir? Rüyada tarhana görmenin anlamı, yorumu...

Kurutulmuş tarhananın rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin hanelerine girecek bereketin kendileri tarafından elde edilemeyecek olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, ailelerine maddi bir destek sağlayamadıklarına üzülmesine ek olarak, hanelerine maddi olarak olanak sağlayan tarafın başkaları olmasına da üzülebilirler.
Rüyada Kuru Tarhana Görmek
Rüyada kuru tarhana görmek, rüya sahiplerinin uğraştıkları işlerin kendileri için çok bereketli olacak olmasına yorulmuştur. Rüyasında kuru tarhana görmüş kimseler, dönemlik ya da mevsimlik bir işe uğraşıyorlarsa, dönemde kazandıkları paralar kendilerine bır yıl boyunca yetebilecek kadar verimli ve bereketli olacaktır.
Rüyada Yaş Tarhana Görmek
Kurumamış tarhananın rüyada görülmesi, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin bir şeyleri elde edebilmek için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğine delalet edilmiştir. Bu rüyanın görülmesi, bazen de rüya sahiplerinin hayal ettikleri işi kurabilmek için herkesten daha fazla emek vermeleri gerekeceğine delalet edilmiştir. Kişilerin verecekleri emeklerin karşılığı da, başkalarına verilenden daha fazla olacaktır.
Rüyada Serili Tarhana Görmek
Kurutmaya serilmiş tarhananın rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda yapacakları bir iş sebebi ile çok dert çekecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüyasında serili tarhana görmüş olan kimseler, yanlış yaptıklarını bir işi fark etmelerinden sonra bu işi düzeltmeyeceklerdir. Düzeltmedikleri işleri, yakın bir süre içinde değil bu işi yapmalarını unutmalarından sonra karşılarına çıkacak ve kişilerin huzurunu bozacak nitelikte olacaktır.
Rüyada Tarhana Yapan Birini Görmek
Birinin tarhana yaptığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin büyük işlerin sorumluluklarını almaktan her zaman kaçacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, iş hayatlarına yeni atıldıkları zamanlarda bu mantığı benimsemelerinden dolayı bazı sıkıntılar çekebilirler. Ancak ilerleyen kariyerlerinde her yapmaya çalıştıkları işte kendilerine bazı sıkıntıların doğduğunu göreceklerdir.