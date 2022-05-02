Rüyada temiz su görmek ne anlama gelir? Rüyada temiz su görmek neye işarettir? Rüyada temiz su görmenin anlamı, yorumu nedir?





Rüyada Temiz Suda Yüzmek

Rüyasında temiz suda yüzen kişi gelişime ve yeniliğe açık bir kişi olarak nitelendirilir. Rüya sahibinin ufkunun genişleyeceğine ve bulunduğu yaşamdan çok daha farklı bir yaşama geçiş yapacağına işarettir. Kişinin moral ve motivasyon açısından olumsuz etkilendiği durumların sona ereceğine işaret etmektedir. Bulunduğu süreç içerisinde rüya sahibi aldığı her kararın arkasında durarak doğru işler yapmaktadır. Rüyayı gören kişi hasta veya yaşlı ise kısa süre içerisinde sağlığına yeniden kavuşacağına işarettir. Sevgilisi uzakta olan kişiler içinse kavuşma müjdesi veren bir rüyadır.

Rüyada Temiz Su İçmek

Rüyasında berrak su içen kişi iş ve aile hayatında güzel gelişmeler yaşayacaktır. Huzurlu günlerin ve hayırlı haberlerin yakın bir zaman içerisinde geleceğine delalet eder. Kısa zaman içerisinde rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulacağına ve endişelerinin yerini mutluluğun ve huzurun alacağına işarettir.