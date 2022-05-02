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    Rüyada tarantula görmek ne anlama gelir? Rüyada tarantula görmek neye işarettir? Rüyada tarantula görmenin anlamı, yorumu...

    Rüyada tarantula görmek tarantulanın rengine ve boyutuna göre farklı yorumlanmaktadır. Ayrıca tarantulanın ne şekilde görüldüğüne göre de yorumlanması değişmektedir. Rüyada tarantula görmek genel anlamıyla kötülük ve şer dolu olaylara işaret etmektedir. Rüya sahibinin bir düşman edineceğine veya yeni bir düşman ile tanışacağına delalet etmektedir. Kişinin başına gelebilecek hile dolu işler için uyarıcı bir rüya olmaktadır.

    takvim.com.tr
    Rüyada tarantula görmek ne anlama gelir?

    Rüyada tarantula kötülüğü ve olumsuzluğu ifade etmektedir. Rüya sahibinin zor ve sıkıntılı zamanlardan geçtiğini göstermektedir. Önündeki süreçte kötü olayların başına gelebileceğine işaret etmektedir. Tarantulanın olumlu anlamları olsa da genel olarak olumsuz anlamları bulunmaktadır.


    Rüyada Elinde Tarantula Görmek
    Rüyada elinde tarantula tutmak kişinin çaresiz kalacağı olaylara işaret etmektedir. Rüya sahibinin ulaşılması zor hedeflerin peşinden gittiğine ve çok çaba sarf ettiğine işarettir. Ancak bu çabalamalar içerisinde çaresiz bir durumda kalabileceğine karşı uyarı niteliğinde bir rüyadır.

    Rüyada Tarantula Sokması
    Rüyasında tarantula soktuğunu gören kişi önemli bir karar vermesi gereken bir süreçten geçiyor olabilir. Tarantula soktuğunu gören kişinin bu kararı neden veremediğini anlayabileceği bir döneme girdiğine işarettir.


    Rüyada Siyah Tarantula Görmek
    Rüyada siyah tarantula gören kişi bekar bir kadın ise iş yerinde hak ettiği değeri göremediğine işaret etmektedir. İstediği terfi veya zammın verilmeyeceğine delalet eder. Rüyayı gören kişi bekar bir erkek ise yine iş yerinde yaşanılan problemlerin çözülmeyeceğine ve giderek büyüyeceğine işarettir. Rüyayı gören kişi evli ise iş yerinde yaşanan sıkıntıların ev hayatına da yansıyacağını işaret eder. Genel olarak siyah tarantula kişinin gerçeklerle yüzleşeceğini ve hayatındaki sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacağı yönünde yorumlanmaktadır.

    Rüyada Tarantula Öldürmek
    Rüyasında tarantula öldüren kişi sıkıntılı günlerini geride bırakacaktır. Aile veya iş hayatında yaşanılan problemlerin son bulacağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin uzun zamandır çile çektiğine ve bu çilenin son bulacağına delalet etmektedir. Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyada ezmek, yakmak ve zarar vermek yaşanılan kötülüğün önüne geçmeye tabir olur. Dolayısıyla rüyasında tarantula öldürdüğünün gören bir kimse düşman veya kötülüğün önüne geçecektir.


        Rüyada Tarantula Isırması
        Rüyasında tarantula ısıran kişi sokmasına nazaran daha ufak problemler yaşayacaktır. Rüya sahibi bir işe girişecek bu girişimin sonunda ufak tefek problemlerle karşılaşacak şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak bu problemlerin her birini kısa süre içerisinde halledebileceğine işaret etmektedir. Rüya sahibi tarantulanın başka birini ısırdığını gördüyse bu rüya, kişinin yardıma muhtaç birine el uzatacağına işarettir.

        Rüyada Tarantula Yemek
        Rüyasında tarantula yiyen kişi çok fazla düşmana sahiptir. Bildiği veya bilmediği düşmanlarının her birine karşı zafer elde edileceğine işarettir. Rüyada tarantula yediğini gören kişi kendisine zarar veren kişi ve olaylardan kurtulacaktır. İşlerini ve hedeflerini engelleyen her şeyin üstesinden kısa süre içerisinde geleceğine delalet etmektedir. Özellikle iş hayatında problemler yaşayan insanlar için uyarıcı bir rüya olmaktadır.
        Rüyada tarantula görmek genellikle olumsuz şekillerde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin yaşantısına ve başına gelen olaylara ilişkin olarak tabirde değişiklikler olabilmektedir.

        Rüyada Tarantula Beslemek
        Rüyasında tarantula besleyen kişi uzun süredir kötülüklerin içerisinde yaşıyor demektir. Rüya sahibi rüyasında tarantula beslediğini görüyorsa bu durum hayatındaki kötülüklerin büyüyeceğine işarettir. Rüya sahibinin yanlış kararlar vereceğine ve kararsızlık içerisinde kalıp kötü olanı seçeceğine işarettir.



        Rüyada Büyük Tarantula Görmek
        Rüyada büyük tarantula görmek rüya sahibinin ve çevresindeki insanların huzursuzluğa ve büyük bir tehditle karşılaşacağına dair bir işarettir.

        Rüyada Evi Tarantula Basması
        Rüyasında evini tarantula bastığını gören kişi hayatının ilerleyen dönemlerinde maddi zorluklarla karşılaşacaktır. Bunun yanı sıra rüya sahibi güzel bir iş fırsatını kaçırabilir veya maddi zorluklar yaşadığı bir dönemde işten çıkarılabilir.
        Rüyada tarantula görmek çoğunlukla olumsuz anlamlar barındırmaktadır. Ancak tarantulaya zarar vermek hayattaki zorlukların üstesinden gelineceğine dair bir işarettir.

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