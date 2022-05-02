Rüyada tarantula görmek ne anlama gelir? Rüyada tarantula görmek neye işarettir? Rüyada tarantula görmenin anlamı, yorumu...

Rüyada tarantula kötülüğü ve olumsuzluğu ifade etmektedir. Rüya sahibinin zor ve sıkıntılı zamanlardan geçtiğini göstermektedir. Önündeki süreçte kötü olayların başına gelebileceğine işaret etmektedir. Tarantulanın olumlu anlamları olsa da genel olarak olumsuz anlamları bulunmaktadır.
Rüyada Elinde Tarantula Görmek
Rüyada elinde tarantula tutmak kişinin çaresiz kalacağı olaylara işaret etmektedir. Rüya sahibinin ulaşılması zor hedeflerin peşinden gittiğine ve çok çaba sarf ettiğine işarettir. Ancak bu çabalamalar içerisinde çaresiz bir durumda kalabileceğine karşı uyarı niteliğinde bir rüyadır.
Rüyada Tarantula Sokması
Rüyasında tarantula soktuğunu gören kişi önemli bir karar vermesi gereken bir süreçten geçiyor olabilir. Tarantula soktuğunu gören kişinin bu kararı neden veremediğini anlayabileceği bir döneme girdiğine işarettir.
Rüyada Siyah Tarantula Görmek
Rüyada siyah tarantula gören kişi bekar bir kadın ise iş yerinde hak ettiği değeri göremediğine işaret etmektedir. İstediği terfi veya zammın verilmeyeceğine delalet eder. Rüyayı gören kişi bekar bir erkek ise yine iş yerinde yaşanılan problemlerin çözülmeyeceğine ve giderek büyüyeceğine işarettir. Rüyayı gören kişi evli ise iş yerinde yaşanan sıkıntıların ev hayatına da yansıyacağını işaret eder. Genel olarak siyah tarantula kişinin gerçeklerle yüzleşeceğini ve hayatındaki sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacağı yönünde yorumlanmaktadır.
Rüyada Tarantula Öldürmek
Rüyasında tarantula öldüren kişi sıkıntılı günlerini geride bırakacaktır. Aile veya iş hayatında yaşanılan problemlerin son bulacağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin uzun zamandır çile çektiğine ve bu çilenin son bulacağına delalet etmektedir. Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyada ezmek, yakmak ve zarar vermek yaşanılan kötülüğün önüne geçmeye tabir olur. Dolayısıyla rüyasında tarantula öldürdüğünün gören bir kimse düşman veya kötülüğün önüne geçecektir.