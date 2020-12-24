Rüyalarımızda hayvan görmek oldukça yaygındır. Rüya yorumu yapan kişiler rüyada evcil hayvan görmenin hayatınızın düzene girceğine işaret ettiğini, yırtıcı hayvan görmenin ise, başa gelecek olan talihsizliklere sebep olacağını söyler. Rüyada timsah görmek ise düşmanlık olarak yorumlanır. Düşmanlarınızın artacağına ve onlardan zarar göreceğinize işaret eder. İşte, rüyada timsah görmek hakkında bilinmesi gerekenler...

Rüyada timsah görmekle pek çok rivayet bulunur. Genellikle kişinin çok keskin görüşlü bir düşman tarafından hedef alındığına hikmet edilmiştir. Rüyada timsah gören kimsenin, düşmanlarının çoğalacağına ve kendisine bunlardan zarar geleceğine rivayet edilmiştir.



Rüyada timsah görmek aynı zaman şişman ve kısa boylu kişilerle arkadaşlık kurulacağına işaret eder. Timsah görmenin aynı zamanda güçlü rakiplere karşı zafer kazanılacağı manalarına da gelir.