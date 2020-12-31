RÜYADA ALTIN GÖRMEK

Rüyada altın görmek, maddi açıdan zengin olmak, istenilen şeylerin gerçekleşmesi, çevreden maddi manevi yardım ve iyilik görüleceği bir döneme girileceğine işaret eder. Hayırlı haber ve haneye bolluk, bereket anlamı da taşır. Rüyada altın almak rüya sahibinin maddi anlamda gelişme kat edeceğine işaret etmektedir. Rüyada birinden altın almak rüya sahibinin eğitim ve çalışma hayatında hayra işaret eder.

Rüyada altın takmak rüya sahibinin iş ve özel hayatı ile ilgili hayırlı kararlar alacağına işaret etmektedir. Rüyada altın bulmak sıkıntıya düşmek olarak bilinir. Rüyada altın bozdurmak yoksulluktan kurtulmaya, makam ve mevkiye işaret eder. Rüyada birinin altın vermesi gizli bir ilişkisi olacağı anlamına gelir.