Rüyada saç kestirmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatmak, saç dökülmesi neye işarettir? Rüyada saç kestirmenin dini yorumu...

RÜYADA SAÇ BOYATMAK

Rüyada saç boyatmak, kişinin bir sık sakladığına ve bu sırrı saklamakta zorluk çektiğine ve yine bu sıkıntılar yüzünden başına bela geleceğine işaret edilir. Rüyada saç boyama, sarı renge boyatma evlilik hayatının güzelliğine, kızıl renge boyama bolluk ve berekete, siyah renge boyatmak, sırrın ortaya çıkacağına işarettir. Rüyada saç boyamak genel olarak çok hayra yorulmayan bir olaydır.

RÜYADA SAÇLARINI KÜT KESTİRMEK

Rüyada saçlarını küt kestirmek herhangi bir konu üzerinden geri adım atmayacağını ve kimseyi dinleme yiyeceğini anlatır. Özellikle rüya sahibinin dik başlı bir kişiliğe sahip olduğunu ve bu yüzden çevredeki insanlardan sürekli eleştiri aldığını gösterir. Bazı Rüya âlimlerine göre ise rüyada saçını küt kestirmek, istikrarlı bir işte devam etmek ya da belli bir yoldan ayrılmamak şeklinde yorulur.

RÜYADA SAÇLARINI KÂKÜL KESTİRMEK

Rüyada saçlarını kâkül kestirmek rüya sahibinin birilerine kötülük yapacağını anlatır. Kendisine yararı dokunmayacak kişilerle bazı ilişkiye gireceği ve bu ilişkilerden zarar göreceğine işaret eder. Aynı zamanda başarısızlık ile sonuçlanacak işlere girişmek, faydasız ve boş işler ile önemli oranda kayıt yaşamak anlamına gelmektedir.

RÜYADA SAÇ TARAMAK

Rüyada saç taramak rüyayı gören kişinin herkese yardım etmek için uğraştığına delalet eder. Bir başka yorumda ise sosyal olaylara karşı çok aşırı duygusal davrandığını işaret eder.

RÜYADA BEYAZ SAÇ GÖRMEK

Rüyada beyaz saç görmek, hayra yorularak hayatında her anlamda mutluluğa ereceğine işaret edilmektedir. Rüyada saçların beyazlaması, rüyayı gören kişi kadınsa kocasının zora düşeceğine işarettir. Eğer rüyayı gören kişi erkek ise fakirliğe işarettir. Rüyada saçlarının beyazladığını görmek, bir başka yorumda da kişinin itibar ve şanının artacağına işarettir.

RÜYADA SAÇ KOPMASI

Rüyada saçının koptuğunu görmek, rüya sahibinin mal ve para bakımından zarar göreceğine, sıkıntı ve üzüntüye, iman açısından eksikliğe işaret edilmektedir. İslami olarak ibadet eksikliği olarak işaret edilir.

RÜYADA ÇOCUĞUNUZUN SAÇINI KESTİRMEK

Rüyada çocuğunun saçını kestirmek, yani kendi çocuğunun saçını kestirmek çocuğun önünü keserek onu hayallerinden alıkoymak anlamına gelmektedir. Aşırı şekilde çocuğun üzerine gidildiğini ve bu yüzden çocuğun başarısız bir gelişim dönemi geçirebileceğini anlatır. Çocuğun üzerindeki baskıların pek çok alanda başarısız olabileceğini ifade eder.

Bu şekilde siz de gördüğünüz farklı rüyalar üzerinden yorumları okuyabilir ve buna göre gelecek hakkında bazı olası tahminleri öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz rüyayla bağlı olarak böylece önlem alma şansını da elde etmeniz mümkün.