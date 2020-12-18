Rüyada saç kestirmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatmak, saç dökülmesi neye işarettir? Rüyada saç kestirmenin dini yorumu...

Farklı yerlerde ve farklı şekillerde rüyada saç kestirmek çok fazla görülen rüya çeşitlerinden biridir. İnsanlar rüyasında saç kestirdiği zaman internetten araştırma yapmakta ve bu konuda bilgi almaya çalışmaktadır. Peki, rüyada saç kestirmek Rüyada kuaförde ya da berberde saçını kısa kestirdiğini görmek ne demektir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.
Görünen rüyalar pek çok farklı anlama gelebilmektedir. Rüya'nın nasıl ve ne şekilde göründüğüne bağlı olarak, kişiye gelecek hakkında bazı olası ihtimaller sunar. Bu ihtimaller ise konusunda tecrübe sahibi ve uzman rüya tabircileri tarafından ele alınarak yorumlanır. Siz de bu konuda gördünüz rüyaya bağlı olarak farklı yorumları inceleyebilir ve gelecek hakkında önlem alma imkanını değerlendirebilirsiniz.
RÜYADA SAÇ KESTİRMEK
Rüyada saç kestirmek genel olarak uğursuzluğa yorumlanır. Rüyasında saç kestirdiğini gören kişinin şans ve kısmetinin kapanacağına delalet eder. Aynı zamanda karşısına kötü kişilerin çıkacağını ve hayatını çıkmaza sokacağına işaret eder. İş yerindeki bereketin azalacağına ve önemli oranda zarar edeceğine dair yorumlanır. Tabii bazı rüya âlimlerine göre ise rüyada saç kesmenin yeri ve durumuna bağlı olarak yorumlar da öne çıkmaktadır.
RÜYADA KUAFÖRDE SAÇINI KISA KESTİRDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada kuaförde saçını kısa kestirdiğini görmek rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceğine delalet eder. Aynı zamanda eskisinden çok daha iyi ve yüksek oranda kazanç elde edeceğini anlatır.
Rüya sahibinin hanesinde bolluk ve bereketin hiçbir zaman eksik olmayacağına yorulur. Gerçekleştirmek istediği işlerinde başarılı bir dönem geçireceğine dair ifade sunmaktadır.
RÜYADA SAÇ DÖKÜLMESİ
Rüyada saç dökülmesi görmek uğursuzluktur. Rüyayı gören kişiyi zorlu ve sıkıntılı günler bekliyor demektir. İnsanlara karşı güvensizlik oluşturacak hareketler yapacağına işaret edilir. Başka yorumda da kişinin arkadaşları tarafından yarı yolda bırakılacağına delalet eder. Rüyada saçların dökülmesi, gerçek hayatta beklenmedik gelişmelerin yaşanacağına işaret edilir. Rüyada saçının döküldüğünü görmek, bir başka yorumda yolculuğa işaret edilmiştir.
Rüyada saçlarının döküldüğünü görmek, hayatında en yakın kişilerden zarar göreceğine delalet edilir.
RÜYADA BERBERDE SAÇINI KISA KESTİRDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada berberde saçını kısa kestirdiğini görmek rüya sahibinin huzurunun kaçacağını anlatır. Özellikle yaşamında tatsız ve kötü olaylarla karşı karşıya kalacağına delalet eder. Rüya sahibinin asla hak etmediği sözler duyacağını ve yaşamındaki bazı olaylar yüzünden hayatının çıkmaza gireceğini anlatır. Rüyada berberden saçını kısa kestirdiğini görmek bir başka rüya yorumuna göre kederli ve sıkıntılı olayların habercisidir.
RÜYADA KENDİ SAÇINI KESMEK
Rüyada kendi saçını kesmek şansızlık olarak yorulur. Rüyasında kendi saçını kestiğini gören kişinin üzerindeki kara bulutların dolaştığını anlatır. Şanssızlıklarla dolu günler yaşayacağını ve giriştiği işlerde başarılı olmayacağına delalet eder. Hayattaki yaşama sevincini kaybedeceğini ve pek çok durumdan geri kalacağını ifade eder.
RÜYADA SAÇ BOYATMAK
Rüyada saç boyatmak, kişinin bir sık sakladığına ve bu sırrı saklamakta zorluk çektiğine ve yine bu sıkıntılar yüzünden başına bela geleceğine işaret edilir. Rüyada saç boyama, sarı renge boyatma evlilik hayatının güzelliğine, kızıl renge boyama bolluk ve berekete, siyah renge boyatmak, sırrın ortaya çıkacağına işarettir. Rüyada saç boyamak genel olarak çok hayra yorulmayan bir olaydır.
RÜYADA SAÇLARINI KÜT KESTİRMEK
Rüyada saçlarını küt kestirmek herhangi bir konu üzerinden geri adım atmayacağını ve kimseyi dinleme yiyeceğini anlatır. Özellikle rüya sahibinin dik başlı bir kişiliğe sahip olduğunu ve bu yüzden çevredeki insanlardan sürekli eleştiri aldığını gösterir. Bazı Rüya âlimlerine göre ise rüyada saçını küt kestirmek, istikrarlı bir işte devam etmek ya da belli bir yoldan ayrılmamak şeklinde yorulur.
RÜYADA SAÇLARINI KÂKÜL KESTİRMEK
Rüyada saçlarını kâkül kestirmek rüya sahibinin birilerine kötülük yapacağını anlatır. Kendisine yararı dokunmayacak kişilerle bazı ilişkiye gireceği ve bu ilişkilerden zarar göreceğine işaret eder. Aynı zamanda başarısızlık ile sonuçlanacak işlere girişmek, faydasız ve boş işler ile önemli oranda kayıt yaşamak anlamına gelmektedir.
RÜYADA SAÇ TARAMAK
Rüyada saç taramak rüyayı gören kişinin herkese yardım etmek için uğraştığına delalet eder. Bir başka yorumda ise sosyal olaylara karşı çok aşırı duygusal davrandığını işaret eder.
RÜYADA BEYAZ SAÇ GÖRMEK
Rüyada beyaz saç görmek, hayra yorularak hayatında her anlamda mutluluğa ereceğine işaret edilmektedir. Rüyada saçların beyazlaması, rüyayı gören kişi kadınsa kocasının zora düşeceğine işarettir. Eğer rüyayı gören kişi erkek ise fakirliğe işarettir. Rüyada saçlarının beyazladığını görmek, bir başka yorumda da kişinin itibar ve şanının artacağına işarettir.
RÜYADA SAÇ KOPMASI
Rüyada saçının koptuğunu görmek, rüya sahibinin mal ve para bakımından zarar göreceğine, sıkıntı ve üzüntüye, iman açısından eksikliğe işaret edilmektedir. İslami olarak ibadet eksikliği olarak işaret edilir.
RÜYADA ÇOCUĞUNUZUN SAÇINI KESTİRMEK
Rüyada çocuğunun saçını kestirmek, yani kendi çocuğunun saçını kestirmek çocuğun önünü keserek onu hayallerinden alıkoymak anlamına gelmektedir. Aşırı şekilde çocuğun üzerine gidildiğini ve bu yüzden çocuğun başarısız bir gelişim dönemi geçirebileceğini anlatır. Çocuğun üzerindeki baskıların pek çok alanda başarısız olabileceğini ifade eder.
Bu şekilde siz de gördüğünüz farklı rüyalar üzerinden yorumları okuyabilir ve buna göre gelecek hakkında bazı olası tahminleri öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz rüyayla bağlı olarak böylece önlem alma şansını da elde etmeniz mümkün.