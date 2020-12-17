"Günlük hayatta yaşadıklarımızın bir yansıması olan rüyalar, içerdikleri bir takım sembollerle ne anlamlara geldiği merak edilenler arasında yer alıyor. Rüyalardan anlamlar çıkarmak isteyen vatandaşlar özellikle rüyada fare görmenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Rüyada beyaz ve siyah fare görmenin tabiri vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah ve beyaz fare görmek ne demek?"

Rüyada fare görmek, çok iyiye işaret değildir ve hayırlı yorumlanmaz. Rüya içerisinde görülen fare, sağlığı temsil eder. Rüyada fare görmek bunun dışında maddi kayıp ve zararlar şeklinde yorumlanır. Örnek olarak iş yaşamında başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları verilebilir. Rüyasında fare gören birey, ortada herhangi bir sorun yokken anlık hastalanabilir, yatağa düşebilir. Hane içerisinde dolaşan fare, kişinin maddi anlamda zarara uğrayacağına işaret etmektedir. Rüya içerisinde fare görmek, kötü huylu ve karakterli bir kadın anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra çokça fare görmek rızk şeklinde tabir edilmektedir.