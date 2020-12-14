Rüyada maça gitmek ne anlama gelir? Rüyada maç izlemenin tabiri...

Rüyada maç izlemek, zamanı doğru kullanamamak, verimli işlerle uğraşmamak ve kazanılan parayı hiç uğruna tüketmek, ay sonunda pişman olmak demektir. Borçların artacağını bildiren rüya, kişinin vurdumduymaz tavırları nedeniyle yakın çevresinden de eleştiri alacağına, aklını başına toplamazsa uzun süre maddi problemlerle uğraşmak zorunda kalacağına tabir edilir. Herhangi bir amaca hizmet etmeyen işlere zaman ayırmak yüzünden kendi işini ihmal etmek, sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemek, boş hayaller kurmak ve önemli meseleleri sürekli ertelemek, sorunların çözümünü bulmak yerine, geçiştirmeyi istemek anlamına gelir. Maç izleyen kişinin etrafında eğlenmeyi ve para harcamayı seven, sorumsuz kişiler vardır ve yanlış arkadaşlıklar nedeniyle yanlış alışkanlıklar edinmek şeklinde de yorumlanır.
Rüyada Maç Yapmak
Futbol maçı yapmak takım işinde çalışmak, bir organizasyonda veya önemli bir projede görev almak yeteneklerini başka insanların yardımlarıyla ortaya çıkarmak demektir. Kalabalık bir işte çalışmak, kazancı yüksek bir işe girmek, kar getiren atılımlarda bulunmak demektir. Tenis maçı yaptığını görmek iki kişilik bir ortaklık manasına gelir ve tanıdık biriyle kurulacak bir şirketten hayırlı sonuçlar almak, işi kurar kurmaz yüksek gelirli işler siparişler almak, kısa sürede sermayeyi katlamak anlamındadır.
Rüyada Maça Gitmek
Tek başına maça gitmek hayatında bazı değişiklikler yapacak olan rüya sahibinin bazı kararlarında tek başına kalacağını ve destek görmeyeceğini ifade eder. Seçimlerinin sorumluluğunu almak, girişilen işte zorluklarla tek başına mücadele etmek ve neticesine katlanmak demektir. Kalabalık şekilde maça girmek ise, çevrenin etkisinde fazlasıyla kalındığına, herkesin önerilerine açık olmaktan dolayı doğru karar vermekte bazı sıkıntılar yaşanacağına alamet eder.
Rüyada Maç İzlemenin Psikolojik Yorumu
Bir konuya veya bir hedefe kitlenmekte, odaklanmakta sorun yaşamak demektir. Pek çok farklı ilgi alanına sahip olmanın veya çok yönlü kişiliğin zaman zaman açmazlara neden olmasından dolayı rüya sahibinin kendini bocalıyor hissettiğini ifade eder.