Rüyada maça gitmek ne anlama gelir? Rüyada maç izlemenin tabiri...

Rüyada maç izlemek, zamanı doğru kullanamamak, verimli işlerle uğraşmamak ve kazanılan parayı hiç uğruna tüketmek, ay sonunda pişman olmak demektir. Borçların artacağını bildiren rüya, kişinin vurdumduymaz tavırları nedeniyle yakın çevresinden de eleştiri alacağına, aklını başına toplamazsa uzun süre maddi problemlerle uğraşmak zorunda kalacağına tabir edilir. Herhangi bir amaca hizmet etmeyen işlere zaman ayırmak yüzünden kendi işini ihmal etmek, sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemek, boş hayaller kurmak ve önemli meseleleri sürekli ertelemek, sorunların çözümünü bulmak yerine, geçiştirmeyi istemek anlamına gelir. Maç izleyen kişinin etrafında eğlenmeyi ve para harcamayı seven, sorumsuz kişiler vardır ve yanlış arkadaşlıklar nedeniyle yanlış alışkanlıklar edinmek şeklinde de yorumlanır.