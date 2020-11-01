Rüyada kılıçla savaşma ne anlama gelir? Rüyada kılıç görmenin tabirleri...

RÜYADA KILIÇ GÖRMEK NE DEMEK?

Yüksek makam ve mevki sahiplerine erişecek olan rüya sahibinin kötü insanlardan uzak kalacağına işaret edilmektedir. Aynı zamanda rüyada kılıç görmek kişinin hayatı boyunca güvende olmasına ve herhangi bir hastalık ya da zararlı olaylardan uzak kalmasına işarettir. Rüyasında kılıç gören kimselerin kısa zaman içerisinde hayatında maddi açıdan değişiklik olacağı bilinmektedir. Mal ve mülk sahibi olacak rüya sahiplerinin bunun yanı sıra geniş kitle tarafından tanınacak ve iyi biri olarak ünlenecek olmasına delalettir.

KILIÇ KUŞANMAK

Rüyada kılıç kuşanan, işinde yükselir ve yüksek makama erişir. Bele kılıç kuşanmak; hayırdır. Mevkiiyle yorumlanır. Bir padişahın kılıç kuşanması, o idarecinin zafer elde etmesidir. Kılıç kuşanmak ehli için önemli bir memuriyete, diğerleri için fayda demektir. Devlet idarecileri tarafından beline kılıç kuşanıldığını gören, güç sahibi olur.

KILIÇ TUTMAK NE ANLAMA GELİR?

Sosyal ve iş hayatında karşılaşılan tüm zorluklarla göğüs gerileceği anlamına gelmektedir. Bir nevi meydan okuma olarak işaret edilen rüyada kılıç tutmak rüyayı gören kimselerin hayatı boyunca korkusuz ve mert olmasına delalettir. İnsanların kendisine gösterecek oldukları ayrımcılıklara başkaldıracak olan rüya sahiplerinin aynı zamanda bu korkusuzluklar sonucunda zafere erişeceğine işaret edilmektedir. Sözlü ya da gerçek bir kavgaya girmek için rakibinin karşısında dimdik durabileceğine işaret eden kılıç tutmak, bu kararın sonunda rüyayı gören kişilerin kesinlikle zaferle düellodan döneceğinin habercisidir. Açık sözlü ve bir o kadarda otoriter kişiliğinizin olduğuna işaret eder.