Rüyada kılıçla savaşma ne anlama gelir? Rüyada kılıç görmenin tabirleri nasıl görüldüğüne bağlı olarak değişmektedir. Kılıç keskin bir savunma savaşma aletidir. Sadece kılıcı görmek, kırılması, birine vurmak gibi daha pek çok duruma bağlı olarak anlamı da farklılık gösterir. Rüyada kılıç görmenin anlamını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte rüyada kılıç görmenin tabirleri…
RÜYADA KILIÇ GÖRMEK NE DEMEK?
Yüksek makam ve mevki sahiplerine erişecek olan rüya sahibinin kötü insanlardan uzak kalacağına işaret edilmektedir. Aynı zamanda rüyada kılıç görmek kişinin hayatı boyunca güvende olmasına ve herhangi bir hastalık ya da zararlı olaylardan uzak kalmasına işarettir. Rüyasında kılıç gören kimselerin kısa zaman içerisinde hayatında maddi açıdan değişiklik olacağı bilinmektedir. Mal ve mülk sahibi olacak rüya sahiplerinin bunun yanı sıra geniş kitle tarafından tanınacak ve iyi biri olarak ünlenecek olmasına delalettir.
KILIÇ KUŞANMAK
Rüyada kılıç kuşanan, işinde yükselir ve yüksek makama erişir. Bele kılıç kuşanmak; hayırdır. Mevkiiyle yorumlanır. Bir padişahın kılıç kuşanması, o idarecinin zafer elde etmesidir. Kılıç kuşanmak ehli için önemli bir memuriyete, diğerleri için fayda demektir. Devlet idarecileri tarafından beline kılıç kuşanıldığını gören, güç sahibi olur.
KILIÇ TUTMAK NE ANLAMA GELİR?
Sosyal ve iş hayatında karşılaşılan tüm zorluklarla göğüs gerileceği anlamına gelmektedir. Bir nevi meydan okuma olarak işaret edilen rüyada kılıç tutmak rüyayı gören kimselerin hayatı boyunca korkusuz ve mert olmasına delalettir. İnsanların kendisine gösterecek oldukları ayrımcılıklara başkaldıracak olan rüya sahiplerinin aynı zamanda bu korkusuzluklar sonucunda zafere erişeceğine işaret edilmektedir. Sözlü ya da gerçek bir kavgaya girmek için rakibinin karşısında dimdik durabileceğine işaret eden kılıç tutmak, bu kararın sonunda rüyayı gören kişilerin kesinlikle zaferle düellodan döneceğinin habercisidir. Açık sözlü ve bir o kadarda otoriter kişiliğinizin olduğuna işaret eder.
RÜYADA KILIÇ SALLAMAK
Rüyayı gören kişinin hayatında verdiği ya da verecek olduğu kararlara bağlı olacağına işaret edilir. İnsanların kendisini benimseyeceğini sağlayacak şeklinde yorumlanan rüyada kılıç sallamak kişinin iş hayatında almış olduğu kararlardan geri dönmeyeceğine delalettir. Rüya sahibinin verdiğini kararlarına sonuna kadar bağlı olması sayesinde daha çok huzura ereceğine ve doğru yolda ilerleyeceğine inanılır. Yalnızca iş hayatında değil aynı zamanda aile ve dost ilişkilerinde de kararlarında dolayı sevilen birisi olacağına işarettir. Rüyasında tanıdığını birisine kılıçla vuran kişinin doğru hamleler yapacağına delalettir. Tanıdığına kılıç ile o kişiyi yaşamış olduğu sorunlara çare vuracak olan rüya sahibi, bu sayede kılıçla vurduğu tanıdığını tüm kötülüklerden korumuş olacaktır.
RÜYADA BİRİNE KILIÇLA VURMAK
Rüyada birine düşmanlık duymaksızın kılıçla vurmak, onun şöhret bulmasına sebep olmaya; kılıcı çekerken kınının kırılması, eşinin doğum yaparken ölmesine; evli değilse itibar kaybetmeye işarettir. Kılıcın kınıyla birlikte kırılması yahut onunla vurduğu kimseden kan çıkması, sebepsiz yere birine haksızlık etmeye işaret eder. Hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceğinize yorumlanır. Rüyada kılıç kuşanmak veya kılıç çekmek, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder. Kılıçla vurmak bir arkadaşınızın yardımına koşacaksınız demektir. Cesaret, kuvvet, nüfus, mevki olarak yorumlanır.
KILICIN UCUNUN KIRILMASI NE DEMEK?
Rüyada kılıcın ucunun kırıldığını görmek, baba veya amcasının veya akrabadan bir kişinin öleceğine işarettir. Kılıcın ucu, baba ve amca ile tabir olunduğu için, orada olacak herhangi iyi veya kötü bir olay onlara nispet edilir. Kılıcının kırıldığını görmek, anne veya teyzesinin veya halasının ölümünü gösterir. Kılıç da bunlarla tabir olunduğu için, burada görülecek herhangi bir olay da iyi veya kötü olarak onlarla tabir olunur.
RÜYADA KILICIN KIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüyada kılıcının kırıldığını, elinden düştüğünü veya zorla elinden alındığını veya kendisinin fırlatıp attığını veya çaldırdığını yahut rehin verdiğini veya birine muvakkaten verdiğini veyahut sattığını görmek, on şekilde tabir olunur: Kovulma, akraba ölümü, üstünlük, para cezası, düşmanlık, eksiklik, çocuk ölümü, boşanma, hizmetçi ölümü, kudretsizlik. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kılıç çocuktur. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görürse, büyük bir vilayete amir olur.
RÜYADA KILICIN KININA KONULMASI NE ANLAMA GELİR?
Bekar kimsenin rüyada kılıcı kınına koyması, evlenmesine işarettir. Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse düşmanına galip gelir. Kılıcının körelip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna işarettir. Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir. Kılıç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çıksa, vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat olur.
RÜYADA KILIÇ YAPMAK
Rüya sahipleri için oldukça hayırlara vesile olan rüyada kılıç yapmak mutluluğun habercisi olarak işaret ediliyor. Rüyasında kılıç yaptığını ya da onardığını gören kimseler, eski hayatlarından tamamen arındırılmış olacak. Yeni hayatına merhaba diyecek olan rüya sahiplerinin yeni hayatında sürekli mutluluğa ve huzura erişeceği anlamına geliyor. Yaşanılacak olan mutluluk ve huzur sonrası sürekli dua ve şükür etmeye yöneleceklerinin habercisidir. Rüyayı gören kişinin özellikle iş hayatında aktif olarak yol alacağı ve kazanacak oldukları kazancın artacağı ifade ediliyor. Yaşanılmış olan onca sıkıntıdan sonra maddi açıdan yükselmeye işaret edilir. Maddi gelirin artması ile birlikte kişilerin hayatının olumlu yönde değişmesi sayesinde aile ve iş hayatında daha huzurlu olacağına delalettir.