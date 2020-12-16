Ölüm hayatın basamaklarından biridir ve korkulacak bir şey değildir. Gazali, ''İnsan lazım gelen hazırlığı yapmadığı veya günahkár olduğu için ölümden korkar, ilahi aşk artınca ölüm korkusu yok olur'' demiştir. Ölüm korkusu ise rüyalarda sık sık insanların karşısına çıkan duygu durumlardan biridir. 'Rüyada tabut görmek' anlamı da birçok kişinin merak ettiği rüyalar arasındadır yer almaktadır. Ölümün en yakın hissedildiği anlardan biri kişinin tabut görmesidir. Peki, Rüyada tabut görmek ne anlama gelir? Rüyada tabut taşıdığını görmek neye yorumlanır? Rüyada tabut görmenin dini yorumu...
Ölüm insanlar için her zaman korkutucu ve uzak kalınması gereken durumlardan biri olmuştur. Kişinin yaşı kaç olursa olsun ölümü kabullenmek oldukça güçtür. Bu sebeple kişiler rüyalarında tabut gördüğünde paniğe kapılarak ölümle bağlantı kurar. Ölümün en yakın hissedildiği anlardan biri kişinin tabut görmesidir. Bu sebeple rüyada tabut görmekle ilgili rüyalar oldukça merak edilen rüyalar arasındadır.
Rüyada Tabut Görmek Ne Demektir?
Rüyada tabut görmek aslında korkulduğu kadar kötü bir anlama sahip değildir rüyada görülen tabut kişinin bir işte galibiyet elde edeceği şeklinde yorumlanır. Kişinin rakiplerine karşı kazanç elde edeceğine de işaret eder. Rüyada tabut gören kişi rakiplerine her zaman üstün olur. Bu kişi güçlükler karşısında pes etmeyen, azimli zorlukların üstesinden gelen ve çalışmalarıyla sonunda emeklerin karşılığını alan bir kişidir. Rüyasında tabut gören kişi mücadeleci kişiliğiyle emeklerinin karşılığını her zaman fazlasıyla alır.
Rüyada tabut görmenin bir diğer yorumu ise beklenmedik şekilde gelişen olaylardır. Rüyasında tabut gören kişi beklenmedik şekilde büyük bir mala kavuşur. Genel anlamda beklenmedik olduğu için kişiye miras kalacağı ya da kişinin beklemediği bir yatırım fırsatı ile karşılaşması şeklinde de yorumlanabilmektedir. Ancak bazı yorumcular ise aniden gerçekleşen olay hakkında olumlu yorum yapmamaktadır. Ani gelişen durumun kişiler arasında sıkıntıya yol açabileceği şeklinde yorumlarda bulunur. Bazı rüya yorumcularına göre ise rüya sahibinin rüyasında tabut görmesi sonucu yakınlarında maddi destek alacağı şeklinde yorumlanır.
Rüyada Tabutun İçinde Canlı İnsan Görmek
Rüya sahibinin rüyasında tabut görmesi ve bu tabutun içinde canlı bir insan olduğunu görmesi iş hayatı ile ilgili sorunlara delil olarak gösterilir. Rüyada tabutun içinde canlı insan gören kişi çok çalışarak, maddi durumunu düzeltecek sorunların üstesinden gelecektir. Bu sorunların üstesinden geldikten sonra da ailesi ile uzun ve rahatlayacağı bir tatile çıkacaktır.
Rüyasında Tabutta Cenaze Görmek
Tabut insan ölüm çağrıştıran en önemli nesnedir. Bu sebeple kişilerin rüyasında tabut görmek oldukça korkutucu bir durumdur. Rüyada tabutta cenaze görmek ise kişinin uzun sürecek bir iş hayatına gireceği şeklinde yorumlanır. Rüyada tabutta cenaze gören kişi yolculuk haberi alacak ve bu haber sonucunda yolculuğa çıkacaktır.
Rüyada Bebek Tabutu Görmek
Kişi rüyasında bebek tabutu görüyorsa aile içinde tartışmalar yaşayacağı ve bu tartışmaların kısa sürede çözümlenmezse daha da büyüyerek ciddi sonuçlara neden olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada bebek tabutu görmenin diğer bir anlamı ise kişinin kötü alışkanlıklarının olduğu ve bu alışkanlıklarını bırakması gerekeceği şeklinde yorumlanır. Kişinin sağlığına dikkat etmesi ve sağlıklı beslenmesi gerektiği de rüyada tabut görmesi ile yorumlanan bir durumdur.
Rüyada Tabutun Taşındığını Görmek
Rüya sahibinin rüyada tabutun taşındığını görmesi iş ve eğitim hayatı ile ilgili büyük başarılar kazanacağı şeklinde yorumlanır. Bu durumda kişinin yakın dostları ile arası daima iyi olacak ve mutlu bir beraberlik yaşayacaktır. Aynı şekilde maddi anlamda da bolluk bereket anlamına gelen rüyada tabutun taşındığını görmek kişiyi rahatlatacak rüyalar arasındadır.
Rüyada Boş Tabut Görmek
Rüyada tabut görmek genel anlamıyla olumlu yorumlanan rüyalar arasındadır. Ancak Rüyada boş tabut görmek olumlu rüyaların aksine iyi yorumlanmaz. Rüyasında boş tabut gören kişinin yakın bir arkadaşı, akrabası ya da komşusunun öleceği şeklinde yorumlanır. Rüyada dolu tabut görmek de boş tabut görmek gibi aileden birinin ölümü şeklinde yorumlanır.
Rüyada Tabut Görmenin Dini Yorumu
Rüyada tabut görülmesi kötü bir habere işarettir. Rüyanızda boş bir tabut görmeniz; sizin yakınlarınızdan birisinin vefat edeceğine, rüyanızda dolu bir tabut görmeniz; eviniz halkından birisinin öleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir teneşire konulduğunu görmesi; o kişinin malının artacağına, kişinin rüyasında eliyle bir teneşir yaptığını görmesi; o kimsenin topluma iyilikte bulunacağına, kişinin rüyasında bir teneşir yapılmasını emrettiğini görmesi; o kimsenin sevaplı bir iş işleyeceğine delalet eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir tabut satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini ya da evinde bir tabut bulunduğunu görmesi; o kimsenin mal varlığının artacağına yorumlanır.