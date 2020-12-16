



Rüyada Tabutun İçinde Canlı İnsan Görmek



Rüya sahibinin rüyasında tabut görmesi ve bu tabutun içinde canlı bir insan olduğunu görmesi iş hayatı ile ilgili sorunlara delil olarak gösterilir. Rüyada tabutun içinde canlı insan gören kişi çok çalışarak, maddi durumunu düzeltecek sorunların üstesinden gelecektir. Bu sorunların üstesinden geldikten sonra da ailesi ile uzun ve rahatlayacağı bir tatile çıkacaktır.





Rüyasında Tabutta Cenaze Görmek



Tabut insan ölüm çağrıştıran en önemli nesnedir. Bu sebeple kişilerin rüyasında tabut görmek oldukça korkutucu bir durumdur. Rüyada tabutta cenaze görmek ise kişinin uzun sürecek bir iş hayatına gireceği şeklinde yorumlanır. Rüyada tabutta cenaze gören kişi yolculuk haberi alacak ve bu haber sonucunda yolculuğa çıkacaktır.



Rüyada Bebek Tabutu Görmek



Kişi rüyasında bebek tabutu görüyorsa aile içinde tartışmalar yaşayacağı ve bu tartışmaların kısa sürede çözümlenmezse daha da büyüyerek ciddi sonuçlara neden olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada bebek tabutu görmenin diğer bir anlamı ise kişinin kötü alışkanlıklarının olduğu ve bu alışkanlıklarını bırakması gerekeceği şeklinde yorumlanır. Kişinin sağlığına dikkat etmesi ve sağlıklı beslenmesi gerektiği de rüyada tabut görmesi ile yorumlanan bir durumdur.