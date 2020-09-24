RÜYADA ALYANS TAKMAK

Alyans takan kişi bekarsa kısa zamanda çok mutlu olacağı, eşiyle iyi anlaşacağı, huzurlu bir evlilik yapar. Muradına ermeye, aklındakini yapmaya, hayallerine en güzeliyle kavuşmaya, gelinlik giymeye de yorumlanır.

RÜYADA YAKUT YÜZÜK TAKMAK

Her türlü cefanın, bugüne değin bitmeyen sıkıntıların, hastalıkların ve gözyaşlarının son bulacağına yorumlanır. Nihayet mutlu günlerin geleceğine, maddi anlamda güçlenmeye, servetini artırarak zengin kimseler arasında yer almaya tabir edilir.

RÜYADA ZÜMRÜT YÜZÜK TAKMAK

İtibarın yükselmesine, çalışılan işte yönetici olmak ve düşmanlarından kurtulmak, güçlenmek, resmi makamlarda yüksek mevkilerde görev yapmak, asil ve şöhretli bir hayat sürmek demektir. Zenginliğe, rızkın daim oluşuna, her açıdan şanslı olmaya yorumlanır.

RÜYADA YÜZÜK TAKILDIĞINI GÖRMEK



Rüyada kendine yüzük takıldığını görmek elindeki kazancı dine uygun şekilde yoksullarla paylaşmadığına, sorunlarına çözüm bulacağına ve düşmanlarına karşı zafer kazanacağına delalet eder. Yeni tabircilere göre bu rüya mantık çerçevesinde hareket ettiğine ve yaşanan sıkıntıları görmediğine, bilgilerini kimseyle paylaşmamaya ve sıkıntıların artmasına delalet etmektedir. Rüyayı gören sivil birisi ise kişinin sonunu düşünmeden girişeceği işten yana yüzünün gülmeyeceğine, yakın zamanda işinde yükseleceğine ve hak ettiği koltuğa oturacağına alamettir.



Rüyada parmağına yüzük takıldığını görmek yeni bir iş bulmaya, hayallerine kavuşmak için heyecanlandığına ve elindeki fırsatları iyi değerlendireceğine alamettir. Rüyayı gören genç bir kadın ise kişinin kısmetinin bağlandığına, insanların zihniyetini çözemediğine işarettir. Rüyayı gören özel çalışan ise alacağı sevinçli haberlere ve keyfinin yerine gelmesine, haksızlıklar karşısında susmayacağına ve düşmanlarına karşı zafer kazanacağına işaret eder.

Rüyada birine yüzük takıldığını görmek basiretin bağlanmasına, engellerin ortadan kalkmasına ve huzurlu bir hayata, başarıya ve güce yeniliklere alışmaya ve korkularını yenmeye çalışan bir insana delalet eder. Rüyada birine yüzük takılmaması için uğraşmak ise bazı konularda tedirginlik yaşamaya ve üzülmeye yorulur.