Büyükten küçüğe herkesin severek tükettiği faydaları çok olan et yemeği bazen rüyada da görülebilir. Canının et yemek istemesi ya da bu malzemeyle ne yemek yapacağını düşünenlerin, bazense hiç sebepsiz yere et görmek mümkün oluyor. Peki Rüyada pişmiş et yemenin yorumu nedir? Rüyada pişmiş et görmek ne anlama gelir? Çiğ et yemek yemek iyiye mi kötüye mi yorulur?
RÜYADA ET GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Görülen etin çiğ veya pişmiş olması rüya tabiri yorumunu değiştirmektedir. Kaynaktan kaynağa değişen bu yorumlara genel anlamda bakmak gerekirse rüyada et görmek kısmetli bir döneme geçiş yapmak şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda bu rüyayı görmenin sebebi bilinçaltınızla alakalı da olabileceği unutmamalıdır.
RÜYADA PİŞMİŞ ET YEMEK
Bu rüya haram para ve maldan uzak durmak, helal kazanç sağlamak demektir. Kazancınız helal yoldan olmaya devam edecek ve her türlü hileden uzak duracaksınız. Kazandığınız para artabilir, bolluk ve bereket getirebilir. Kolay yoldan kazanç sağlamak fırsatlarını geri tepebilirsiniz. Manevi yönden daha güçlü duygular hissedebilir, inancınız artabilir, kendi iç dünyanızda huzuru yakalayabilirsiniz.
RÜYADA ÇİĞ ET YEMEK
Haram mal ya da kazanç anlamına gelir. Her türlü günahtan uzak durmalısınız, ancak şu günlerde hataya düşebilir, kul hakkı yiyebilirsiniz. Hatta bu rüya bazı yorumcular tarafından sağlık problemlerinin ortaya çıkması gibi negatif olarak da yorumlanır.
RÜYADA ÇİĞ ET DOĞRADIĞINI GÖRMEK
Genel anlamda olumsuz olarak yorumlanmakta olan bu rüya üzücü haber şeklinde tabir edilmektedir. Çiğ et doğrayan kişi için kendisi veya yakınından bir kişiye dair kötü haber alınacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca nazar almak, aksilik yaşamak ve hayatınızda karşınıza çıkacak olan sıkıntı olarak yorumlanmaktadır. Hayra yorulmayan bu rüya, gören kişi için hakkında yapılan kötü dedikoduların ve atılan iftiraların ailevi hayatı sarsacağı anlamına gelir. Rüyada pişmiş et doğradığını gören kişinin rüyadan önce başına gelen felaketleri, olumsuz tüm şeyleri yaptığı hatalarına bağlayarak bundan sonra daha iyi biri olmak için çaba göstereceğine, Allahtan af dileyeceğine rivayet edilmektedir.
Rüyada et yediğini görmek, kişinin yapacağı bir dedikodu veya söyleyeceği kötü bir söz olarak tabir edilir. Rüyada et kesildiğinin görülmesi şerre ve kötülüğe işarettir. Yakınında düşman beslemek ve düşmanın da sizi sürekli kollaması manasına gelmektedir. Rüyada et pişirdiğini gören kişi uzun zamandır istediği ama gerçekleştiremediği bir amacına ulaşacaktır. Et pişirilmesi aynı zamanda paylaşmaya ve insanlar tarafından değer görmeye işaret edilmektedir.
RÜYADA ET YIKAMAK NE DEMEK?
Rüyada et yıkamak ölülerin arkasından konuşmaya ve gıybete işarettir. Bu sebeple çok kötü duyguların hissedilmesi ve insanlar arasında sevilmeme şeklinde yorumlanır. Eğer bu kişi yönetici ise iyi bir yönetici değildir. Yırtıcı bir hayvanın etinin yıkandığını görmek, zina yapmaya delalet etmektedir. Bir insanın etinin yıkandığının görülmesi hastalık, ağrı ve kötülüğe işaret edilmektedir. Yıkanan etin bir türlü temizlenmemesi ise çok büyük bir günahın işlenmiş olması olarak yorumlanmaktadır.
RÜYADA ET ÇALMAK
Rüyada et çaldığını gören kişi büyük bir rahata ve mutluluğa erecektir. Hiç ummadığı anda, hiç ummadığı yerden bir iyilik bulacaktır. Bu iyilik onun hayatında çok büyük bir değişikliğe sebep olacaktır. Rüyada et çalan kişi fakir ise zengin olacak ve büyük paralar kazanacaktır. Rüyada et çalan kişi eğer borca sahip ise kısa süre içerisinde bütün borçları bitecektir.
RÜYADA ET DAĞITMAK
Rüyada yoksullara et dağıtmak güzelliğe adalete ve hayra yorulur. Eğer etin dağıtıldığı kişiler size dua ediyorlar ise çok büyük bir iyilik işlemişsiniz ve siz bunun farkında değilsiniz. Yine et dağıtmak zekat ve sadakadır. Rüyada dağıtılan etler eğer pişmiş et ise bu sizin için bir yöneticilik işaretidir. Adaletli bir biçimde yaptığınız yönetim sayesinde sürekli yükseliş yaşama şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada kurban etinin dağıtılması mutlu bir evliliğin yaşanması olarak belirtilmektedir.