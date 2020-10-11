Rüyada su görmek ne demek, manası ne? Rüyada su içmek ne anlama gelir?

RÜYADA SU VERDİĞİNİ GÖRMEK



Rüyada birine su vermek, hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibi çok mübarek bir kişiliğe sahip olacaktır. Kişi gerçek hayatında yapacaklarıyla insanlık adına faydalı işler yapacaktır. Yardıma muhtaç, herhangi bir şeye ihtiyacı olan insanların eksikliklerini giderecek, onlara yaşamının her alanında destek olacaktır. Ailesinde hasta, yaşlı olan birine bakma yükümlülüğü alacaktır. Ancak şikâyet etmeden bu işleri yapacak ve onları mutlu ettikçe kendisi de mutlu olacaktır.

RÜYADA SU GÖRMEK VE YÜZMEK

Aydınlık bir döneme girileceğine, bu dönem içinde çok başarılı olunacağına, hiç sıkıntı çekilmeden rahata erileceğine, iş güç konusunda birçok karar verileceğine, yakın bir zaman içinde çok zor bir işin atlatılacağına, yapılan bir hata yüzünden çekilen sıkıntının arkadaşların vereceği destek sayesinde sona ereceğine ve çok mutlu edici bir haber alınacağına yorumlanır. Sağlık sorunlarının kısa süre içinde tedavi edileceğine yorulur. Rüyada su görüp yüzen birini görmek, bir sıkıntıdan ötürü çok büyük bir zarar edilen işin yakın bir zaman içinde toparlanacağına, uğranılan bir ihanetten ötürü kırgınlık yaşanan biri ile yolların ayrılacağına, rahat bir hayata adım atılacağına, sorunların çözüm bulacağına ve çözümsüz gibi duran bir işin çözüleceğine delalet eder.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNE SU VERMEK

Rüyada ölmüş birine su verdiğini gören kimse, ölmüş kişiye yaşarken bir iyilik yapılmıştır. Rüya sahibi farkında olmadan bu kişiye bir iyiliği dokunmuş ve karşılığında fazlasıyla dua almıştır. Eğer rüyada gördüğü kişi rüya sahibinin düşmanı ise, o kişi rüya sahibine hakkını helal etmiştir. Kişinin içerisinde bir kuşku varsa, ona yaptıklarından pişmanlık duyuyorsa bu konuda içi rahat olmalıdır.