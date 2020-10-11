Rüya tabirleri en çok araştırılan konulardan biri. Özellikle rüyada su görmek ne demek, manası ne? Rüyada su içmek ne anlama gelir? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Gerçek hayatta su görmek ve içmek güzel olaylar olsa da rüyada görülmesi anlamı değiştirir mi, hayırlı mı yoksa hayırsız bir olay mıdır? Rüyada su görmek ve içmek ne demek? Sizler için haberimizde derledk.
RÜYADA SU GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada su görmek genel manada, hoşgörüye, iyiliğe, sevgiye, aile arası ilişkilerin sağlamlığına işaret eder. Rüyada su gören kimsenin rızkı bollaşır. Yaptığı işlerde helal manada daha iyi kazanmaya başlar. Rüyada su görmenin hikmeti, kişinin doğru istikamet üzere olduğudur. Rüyada su gören kimsenin evlilik hayatı varsa huzur dolu olmaya başlar. Bu rüyanın faziletleri oldukça fazladır. Su görmenin hikmeti, genellikle güzelliğe, sevgiye ve mutluluğa delalet etmesidir.
RÜYADA SU GÖRMEK VE İÇMEK
Rüyada su görmek ve içmek hem başlangıçları hem de sonları işaret eder. Rüyada su ve su içmek rüyanın niteliğine bağlı olarak bol kazanca, şansa, açık bahta, uzun ve sağlıklı yaşama, mutlu evliliklere delalet ettiği gibi bazen ölüme de işaret eder. Rüyada görülen suyun niteliği rüya yorumunu direkt olarak etkiler. Eğer su temiz ve duruysa iyi şeyler olacağı, eğer su temiz değilse de kötü şeyler olacağı anlamına gelir. Su berraksa kazanç ve bereket anlamına gelir değilse o zaman da sıkıntı ve huzursuzluk anlamına gelir. Rüyada başka biri tarafından kendisine su verildiğini görmek yalan manasına gelir. Eğer su durağansa yani hareket halinde değilse bu cezaevine işaret eder.
RÜYADA SU VERDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada birine su vermek, hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibi çok mübarek bir kişiliğe sahip olacaktır. Kişi gerçek hayatında yapacaklarıyla insanlık adına faydalı işler yapacaktır. Yardıma muhtaç, herhangi bir şeye ihtiyacı olan insanların eksikliklerini giderecek, onlara yaşamının her alanında destek olacaktır. Ailesinde hasta, yaşlı olan birine bakma yükümlülüğü alacaktır. Ancak şikâyet etmeden bu işleri yapacak ve onları mutlu ettikçe kendisi de mutlu olacaktır.
RÜYADA SU GÖRMEK VE YÜZMEK
Aydınlık bir döneme girileceğine, bu dönem içinde çok başarılı olunacağına, hiç sıkıntı çekilmeden rahata erileceğine, iş güç konusunda birçok karar verileceğine, yakın bir zaman içinde çok zor bir işin atlatılacağına, yapılan bir hata yüzünden çekilen sıkıntının arkadaşların vereceği destek sayesinde sona ereceğine ve çok mutlu edici bir haber alınacağına yorumlanır. Sağlık sorunlarının kısa süre içinde tedavi edileceğine yorulur. Rüyada su görüp yüzen birini görmek, bir sıkıntıdan ötürü çok büyük bir zarar edilen işin yakın bir zaman içinde toparlanacağına, uğranılan bir ihanetten ötürü kırgınlık yaşanan biri ile yolların ayrılacağına, rahat bir hayata adım atılacağına, sorunların çözüm bulacağına ve çözümsüz gibi duran bir işin çözüleceğine delalet eder.
RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNE SU VERMEK
Rüyada ölmüş birine su verdiğini gören kimse, ölmüş kişiye yaşarken bir iyilik yapılmıştır. Rüya sahibi farkında olmadan bu kişiye bir iyiliği dokunmuş ve karşılığında fazlasıyla dua almıştır. Eğer rüyada gördüğü kişi rüya sahibinin düşmanı ise, o kişi rüya sahibine hakkını helal etmiştir. Kişinin içerisinde bir kuşku varsa, ona yaptıklarından pişmanlık duyuyorsa bu konuda içi rahat olmalıdır.
BULANIK SU GÖRMEK
Su, temizliği, saflığı ve şifayı ifade eder. Alimler bu kadar temiz olan bir şeyin rüyada bulanıklaşmasını, hayra yormazlar. Genellikle bu hastalığa, acıya, sorunlara işaret eder. Rüyada suyun giderek bulanıklaştığını görmek, sıkıntıların artacağına delalet eder. Alimler, rüyasında bulanık su gören kişilerin 'dua' etmelerine herkesten daha çok ihtiyaç duyduklarını belirtirler. Bulanık suyu rüyasında gören kimsenin adaklarını mutlaka vermesi gerektiği yorumlanır.
RÜYADA SU DÖKMEK
Rüyada temiz yere, toprağa su döktüğünü görmek, meyve alınacağı manasına gelir. Rüya sahibiyse bu meyve hayırlı evlada işaret eder. Bekarsa güzel bir kısmete işaret eder. Hastası varsa iyileşir. Rüyada su dökmenin hikmetini tabirciler iki şekilde yorumlar. Bir yandan güzel olan şeylerin oluşuna, bir yandan eksikliklerin olmasına yorumlanır. Rüya tabir eden bir kısım alim, kişinin rüyasında su dökmesinin sıkıntısının açığa çıkacağına yorumlamışlardır. Diğerleri ise su dökmenin azizlik mertebesine ulaşmak olduğunu ifade ederler.
RÜYADA SUYA DOKUNMAK
Rüyasında su görüp ona sadece dokunduğunu gören kimse, günahlarından arınacak bir yol bulacaktır. Temizlik ve saflık anlamına gelen su kişinin temizlenmesi için de kullanılan bileşiktir. Bu yüzden suya dokunmanın rüyada görülmesi, güzel yorumlanmıştır.
Suya dokunan kişinin iyilik göreceği şeklinde görüşler vardır. Yine kişinin işlemiş olduğu yanlışlardan döneceğine, Allah'ın yoluna döneceğine işaret eder. Suya dokunup onu yüzüne veya eline sürmek, alimlik veya bilgelik mertebesine yükselmeyi ifade eder.
RÜYADA KENDİNİ SUYUN İÇİNDE GÖRMEK
Rüya sahibinin rüyasında kendini suyun içinde görmesi kişinin iş hayatında büyük borca sahip olacağına, fakat stres yapmadan tüm bu zorlukların üstesinden gelebileceğine delalet eder. Rüyada kendini suyun içinde görmek, hanenin bolluk ve bereket içerisinde olacağı manasına gelmektedir.
RÜYADA EVİN İÇİNDE SU GÖRMEK
Rüya tabircileri tarafından yapılan değerlendirmelere ve yorumlara göre rüyada evin içinde su görmek bereket demektir. Hanenin daima bolluk ve bereket içerisinde olacağına rüya sahibinin isyan etmeyerek sabretmesi gerekeceğine yorumlanmaktadır.
RÜYADA AKAN SU GÖRMEK
Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında akan su gören kişinin kısmetinin bol olacağı anlamına gelmektedir. Bekar ise yakın zamanda evleneceğine, aydın bir geleceğe sahip olacağına, eğitim hayatında veya iş hayatında başarılı olacağına yorumlanır.