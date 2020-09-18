RÜYADA KENDİ DÜĞÜNÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kendi düğününü görmek uzak bir dost ya da akrabadan olumsuz bir haber gelmesine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin boş işlerle uğraştığına ve zamanını faydası olmayan şetlerle geçirdiğine işaret eder. Bazı alimler bu rüyayı musibet olarak tabir eder. Rüyada kendi düğününü görmek rüyasında yeme içme ve eğlence yoksa bu durumda rüya bereket anlamına gelir.

RÜYADA MÜZİKSİZ DÜĞÜN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada müziksiz düğün görmek güzel şekilde tabir edilir. Rüyada düğün görmüş ve düğünde eğlence, müzik yoksa bu durum hanenize bereket geleceği şeklinde tabir edilir. Bu rüya haneye girecek paranın çok olacağı gibi eldeki nimetlerin de kolay kolay elden çıkmayacağı anlamına gelir. Rüyanızda gördüğünüz düğün müzikli eğlenceliyse yakın zamanda imtihandan geçecek ve sabrederseniz bu sınavı başarıyla geçeceksiniz demektir.

RÜYADA DÜĞÜN EVİ GÖRMEK

Bunun anlamı sevgi ve neşe dolu kalabalıklar olacağına, evinize gelecek ve kişiyi mutlu edecek dostluklara işaret edilir. Bu kalabalıklar akraba ya da yakın çevrenizden birileri olabilir. Rüyada düğün görmek bununla da sınırlı kalmayıp kısmetin açılmasını müjdeler. Bekâr olanlar için evliliğe işarettir. Tek düzenden kurtularak hayatında farklılıklar yaşanmasına ve her acısan iyi hissedeceği fırsatlar olacağına delalet eder. Bir başka rivayette ise düğün evi görenin evine yokluk girmek, bolluk ve bereket gelir. İş arayanlara iş, gelecek için planları olanların fırsatlar ayağına geleceğine işaret eder.