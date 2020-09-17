RÜYADA SİYAH KEDİ GÖRMEK

Rüyada siyah bir kedi görülmesi husumete, savaşa yorulurken aynı zamanda şefkat duyguları olan bir kadına da işaret etmektedir. Bir diğer anlamı ile rüyada kara kedi görmek hüzne, kedere ve düşmanlığa işaret etmektedir.

RÜYADA KARA KEDİ SEVDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin, çok güçlü hislere sahip olduğunu ve hissettiklerinin neredeyse hepsinin çıktığına delalet eder.

Rüya sahibinin rüyasında kara kedi görmesinin anlamı hayra, iyiliğe, sıkıntılardan kurtulmaya, rahatlığa ve huzura kavuşmak demektir. Rüyada kara kedi gören kişinin uzun bir süre boyunca bazı sıkıntılar çekeceğine ancak sabredeceğine ve daha sonra her şeyin düzeleceğine, hayatının yoluna gireceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK NE DEMEK?

Kediler sezgiyi, kadınsı gücü, kadınsı cinsiyeti, kırılganlığı ve yaratıcılığı sembolize eder. Rüyada beyaz kedi görmek, kedinin eski evrensel sembolizmini korurken rüyayı görenin benzersiz kişiliğini ve yaşam sorunlarını yansıtır. Rüya yorumu, rüyanın şartlarına girmek için açıklık gerektirir. Her kedinin bir kişiliğe sahip olması ve tüm kedilerin paylaştığı bazı özellikleri olduğu gibi, bir kedi rüyası da bir rüya sözlüğünde listelenen standart sembolizme ek olarak rüyayı gören kişiye kendi mesajını iletir.

Rüyayı gören, kedilerin kendisi için ne anlama geldiğini düşünmelidir. Kediler kadınları veya o adamın kadınsı tarafını temsil eder. Bir kadının rüyasında, kediler cinsel gücü, sezgiyi ve kırılganlığı temsil eder. Rüyada beyaz kedi görmek, bir kadının kendini savunmasız veya karışık hissettiği anlamına gelebilir. Rüyayı gören erkekse hayatındaki kadının onu terk edeceği anlamına gelebilir. Bu noktadan sonra erkek, hayatına girecek olan tüm kadınlara şüphe ile yaklaşır.