Gerçekte sevilen, tatlı hayvanlardan biri olan kediler rüyanıza da girebilir. Kimi zaman görülen rüyalar hatırlanmazken kimi zaman ise hatırlanır ve sabah uyanınca arama motorları üzerinden anlamı araştırılır. Peki Rüyada siyah kedi görmek neye işaret? Bu hayvanı nasıl ve ne şekilde görünüz anlamını da yakından değiştirir. Peki korkmak, kaçmak ya da rüyada siyah kedi ısırması nasıl yorumlanır?
RÜYADA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada kedi gören kimse rüyasının anlamını oldukça merak etmektedir. Rüyada kedi görmek dedikoduculuğa, fesat ve hırsız kişilere yorulur. Bazı yorumculara göre ise yeni tanıştığınız bir kişi yüzünden çok eski bir dostunuza sırt çevireceğinize ve daha sonra bu kararınız için pişman olacağınıza işaret eder. Etrafınızda samimi olmayan insanların bulunduğuna ve bu kişiler ile dostluk kurmaktan uzak durmanız gerektiğine delalet eder.
RÜYADA KEDİ YAVRUSU GÖRMEK
Kediler genel olarak yeraltı dünyası ile üst dünya arasındaki kapıların bağımsızlığını, büyüsünü, serbest düşünürlerini, birçok yaşamı, savaşma yeteneğini, görünmez, koruyucularını temsil eder.
Bir kedi, rüyanızda bile dikkatinizi çekmeye çalışır, böylece size rehberlik sunmak için burada olduklarını fark edersiniz.
Rüyada kedi yavrusu görmek hayatınızın bir anda iyiye doğru döneceğine işarettir. Şu anki hayatınızda ortaya çıkan efsanevi ve büyülü bir zamanı çevreleyen bir mesaj alırsınız. Bu noktada özgür düşünce ve bağımsızlık her zamankinden daha önemlidir. Monoton hayatından sıkılanları iyi haberler bekler. Kedi yavrusu size yeni ve güçlü enerjiler de getirir. Yaşamınızın bu büyülü zamanı içinde size yaklaşmak üzere olan hem karanlık hem de ışığı sunar. Akıllıca seçim yapmak size kalmıştır. Yüksek titreşimli beyaz ışıktan güzel bir iyileştirici sihir yaratmak artık sizin elinizdedir.
RÜYADA SİYAH KEDİ GÖRMEK
Rüyada siyah bir kedi görülmesi husumete, savaşa yorulurken aynı zamanda şefkat duyguları olan bir kadına da işaret etmektedir. Bir diğer anlamı ile rüyada kara kedi görmek hüzne, kedere ve düşmanlığa işaret etmektedir.
RÜYADA KARA KEDİ SEVDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyayı gören kişinin, çok güçlü hislere sahip olduğunu ve hissettiklerinin neredeyse hepsinin çıktığına delalet eder.
Rüya sahibinin rüyasında kara kedi görmesinin anlamı hayra, iyiliğe, sıkıntılardan kurtulmaya, rahatlığa ve huzura kavuşmak demektir. Rüyada kara kedi gören kişinin uzun bir süre boyunca bazı sıkıntılar çekeceğine ancak sabredeceğine ve daha sonra her şeyin düzeleceğine, hayatının yoluna gireceği anlamına gelmektedir.
RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK NE DEMEK?
Kediler sezgiyi, kadınsı gücü, kadınsı cinsiyeti, kırılganlığı ve yaratıcılığı sembolize eder. Rüyada beyaz kedi görmek, kedinin eski evrensel sembolizmini korurken rüyayı görenin benzersiz kişiliğini ve yaşam sorunlarını yansıtır. Rüya yorumu, rüyanın şartlarına girmek için açıklık gerektirir. Her kedinin bir kişiliğe sahip olması ve tüm kedilerin paylaştığı bazı özellikleri olduğu gibi, bir kedi rüyası da bir rüya sözlüğünde listelenen standart sembolizme ek olarak rüyayı gören kişiye kendi mesajını iletir.
Rüyayı gören, kedilerin kendisi için ne anlama geldiğini düşünmelidir. Kediler kadınları veya o adamın kadınsı tarafını temsil eder. Bir kadının rüyasında, kediler cinsel gücü, sezgiyi ve kırılganlığı temsil eder. Rüyada beyaz kedi görmek, bir kadının kendini savunmasız veya karışık hissettiği anlamına gelebilir. Rüyayı gören erkekse hayatındaki kadının onu terk edeceği anlamına gelebilir. Bu noktadan sonra erkek, hayatına girecek olan tüm kadınlara şüphe ile yaklaşır.
RÜYADA SARI KEDİ GÖRMEK
Rüyada sarı kedi görmek, rüyayı gören kişinin daha önce hiç düşmediği hatalara düşeceğine, çevresinde bulunan insanlarla arasının kötü olacağına, onlardan tepki çekeceği şeyler yapacağını ifade eder. Rüyada kedi görmenin bir diğer yorumu ise iyi olmayan kimselerle birlik olarak işlere kalkışacağına ve bunun olumsuz sonuçlar doğuracağına, sıkıntı yaşayacağına ve kendini tehlikeye sokacağına yorulur.
RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK
Rüyada kedi görmenin bir diğer detayı da kedinin beyaz olmasıdır. Rüyada beyaz kedi görmek hayırlı yorumlanmaz. Rüyayı gören kişinin sıkıntılı bir süreç geçireceğini ve bu durumları azimle aşacağını ifade eder. Aile ve iş hayatında da sıkıntılı zamanlar yaşayacağına sabrederek tüm bunlardan kurtulabileceğine delalet eder.
RÜYADA GRİ KEDİ GÖRMEK
Rüyada gri kedi görmek iş ve özel hayatınız da yaşayacağınız can sıkıcı ve elverişli olmayan durumları işaret etmektedir. Rüyada gri kediyi sevebiliyorsanız yaşayacağınız tüm bu olumsuz durumları aşabileceğinize yorulur.
RÜYADA BİRDEN FAZLA KEDİ GÖRMEK
Rüyada birden fazla kedi görmek, kötü arkadaşlıklara, kedi sürüsü görülmesi kendinize ve yaşantınıza çeki düzen vermeniz gerekeceğine işaret etmektedir. Kötü ve yararsız insanlardan – arkadaşlardan gelebilecek kötülüklere dikkat edilmesi gerektiğine delalet eder.
RÜYADA KEDİ ISIRMASI
Rüyanızda bir kedinin sizi ısırdığını gördüğünüzde, kedi sembolizmi sizi daha fazla risk almaya çağırır.
Fırsatları yakalamakta tereddüt etmeyin. Bununla birlikte, risk almak konusunda dikkatli ve sorumlu olun ve sonuçları düşünün. Rüyada kedi veya kediler tarafından ısırılmak, karanlıkta net bir şekilde görmenizi ve etrafınızda olup bitenlere yakından bakmanıza işaret eder. Çoğu zaman, işler göründükleri gibi değildir. Rüyayı gören erkekse hayatındaki kadının ona karşı saldırgan bir tutum sergilediğini gösterebilir. Bir kadın size karşı agresif davranıyor olabilir, bu nedenle çevrim içi veya çevrim dışı herhangi bir kişisel saldırı belirtisine dikkat edin. Bu, aynı zamanda kadınsı tarafınızla mücadele ettiğinizi veya size yakın olan başka bir kadınla sorun yaşadığınızı da gösterebilir. Rüyada kedi ısırmasının bir başka anlamı da birinin sizi kandırmaya veya aldatmaya çalıştığıdır. Bu olduğunda, arkadaşlarınızı kendinize yakın tutun ama düşmanlarınızı daha yakın tutun.
RÜYADA KEDİ BESLEMEK
Rüyada kedi beslendiğinin görülmesi emir altında çalıştırılan kimselere işaret eder. Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen, gizleyen kişileri simgeler. Rüyada kedi beslemeenin pek çok farklı anlımı ve tabiri bulunmaktadır.
Kimi tabir edenlere göre rüyada kedi beslemek yaşanılan sıkıntılardan kurtulmaya iyi gişler yapılmasına, yaşamda olumlu değişim ve gelişimler olacağına delalet eder. Zengin kimselerden gelecek yardıma ve rahatlığa işaret etmektedir.
RÜYADA KEDİ KOVALAMAK
Rüyanızda kedi kovalamak hayırlı olarak yorumlanır. Rüyada kedi kovalamak, rüyayı gören kişinin başarılarından dolayı yakınlarındaki bir kimse tarafından kıskanılmasına ve kişinin bu olumsuzları alt edeceğine işaret eder.