RÜYADA UÇAK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada uçak görmek, önünüze çıkmış olan veya ileride çıkabilecek tüm engelleri aşacağınıza, sorunların üstesinden gelip, yaşantınızda yeniden itibar kazanacağınıza işarettir. Bundan sonra daha bilinçli davranabilir, etrafınızdaki tüm güzelliklerin ve fırsatların farkına vararak eskisinden daha özgür yaşayabilirsiniz.

Uçak görmek, halihazırda huzurunuz yerindeyse iyi bir haber alacaksınız ve bu sizin etrafınızdaki insanlar konusunda da bir ferahlık yaşayacağınız anlamına gelir. Onların huzurlu olmaları sizin de daha özgür ve güvende hissetmenizi sağlayacak endişe ve kaygılarınızı azaltacaktır.

Havalanan uçakta olduğunu görmek, isteyerek hayatında değişiklik yapacak demektir. Rüyada uçak, yenilik, değişiklik, toplum kurallarının dışına çıkmak şeklinde yorumlanır.

RÜYADA UÇAK DÜŞMESİ

Rüyada uçak düşmesi görmek yaşanacak kötü olayların habercisidir. Rüya sahibi bir uçağı düşerken görüyorsa bir yakınından yakın zamanda kötü bir haber alacaktır. Bazı yorumculara göre ise rüya sahibinin işlerinin yolunda gitmeyeceğine, bazı aksaklıkların ortaya çıkacağına, düzeninin alt üst olacağına dalalet etmektedir.

Rüyada düşen uçağın görülmesi kısmetinizin kapalı olduğuna dalalet eder. Zor günler geçiren rüya sahibi bu sıkıntılarının çoğunu şanssızlığına bağlayacaktır. Rüyada görülen uçak fırsatların değerlendirilmesi, hayallerin gerçekleşmesi, iyi ve kısmetli günlerin görünmesi anlamına gelir. Ancak bu uçağın düşmesi kısmetin kapanarak hayallerin kararmasıdır.