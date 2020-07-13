Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek ısırması ne demek?

RÜYADA KÖPEK SALDIRMASI



Rüyada köpek saldırması görmek, eğer saldıran köpek sizi ısırmamışsa, etrafınızda bazı hasımlarınızın olduğuna işaret eder. Bu hasımların size zararları dokunamayacaktır ancak yine de içten içe kin gütmeye devam ederler.

Size saldıran birden fazla köpekse ve onları alt ederseniz ailenizden birilerinin davranışlarınızı yanlış anladığına delalettir. Bu yanlış anlaşılma sonucu bir konuşma veya tartışma geçebilir. Onlara açıklama yapacaksınız ve bu yanlış anlaşılma çözüme kavuşacak.

Eğer rüyanızda köpeğin salyaları üzerinize bulaşırsa, düşmanınızın lafları sizi üzecek demektir.

Eğer köpek üzerinizdekileri yırtarsa, halletmeniz gereken işlerde bazı aksaklıklar olacağına delalet eder.

RÜYADA KÖPEK ISIRMASI



Rüyada köpek ısırması görmek, çalışma hayatınızda rekabet ettiğiniz kişilerin size zarar vereceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyanızda hissettiğiniz korku ve acı ne kadar büyükse, göreceğiniz zarar da o kadar büyük olacaktır.

Bir başka tabire göre, düşmanınızın harekete geçeceği ve size hiç de hoşlanmayacağınız şeyler yapacağına işaret eder.



Bu rüya aynı zamanda dostunuz olan kişilerin sizi kıskanacağı anlamına da gelmektedir. Kıskançlıklarından dolayı herhangi bir davranışta bulunarak sizi üzebilirler.

RÜYADA KÖPEK KOVALAMASI



Rüyada köpek kovalaması ya da rüyada köpekten kaçmak, yakın dostlarınızın size karşı plan içerisinde olduğuna delalet eder. Kötü niyetli kimselerin, niyetlerini size aşılayacağına, sizi hatalar yapmaya meyilli kimse haline getireceğine işaret eder. Diğer yandan iş hayatında rekabet içerisinde bulunduğu kişilere karşı da yorulur. Şayet bu kişiler rüyayı gören kişinin ayağını kaydırmak istiyorsa, hamlelerin gelmesi yakındır. Kötü enerjilerini iş hayatında başarısızlık yaşaması için aşılarlar. Başarılarını gölgelemek için fitne tohumları ekerler.

RÜYADA KÖPEK BESLEMEK

Evi koruyan köpekler adamin hanimim, esya ve evini korumaga, kadin için, hastaliGinin artmasina, zarara ve bazi esyasinin gitmesine isarettir. Eger disi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erisecek zarar ve hileye isarettir. Ev köpeklerinin hasta olduklarini görse hastaliga, zarara ve evin bazi esyalarinin gitmesine isarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardimcisiyla tabir edilir.

RÜYADA KÖPEK HAVLAMASI



Rüyanızda size havlayan ama ısırmayan köpek hasmınızdan kötü bir söz işiteceğinizi gösterir. Bu kişi her ne kadar size zarar vermese de canınızı sıkacaktır ve siz de ondan daha çok haz etmemeye başlarsınız.