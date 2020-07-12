Rüyada deprem olması ne anlama gelir? Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek?

Deprem başlı başına kötü bir olaydır ve bazen gerçek hayattan dolayı bilinç altına yerleşmiş bir korku bazen de hiç sebep olmaksızın deprem olduğunu rüyada görmek mümkündür. Peki Rüyada deprem olması gerçek hayatta neye işaret eder? Depremin nasıl görüldüğü bu noktada önemlidir, yıkımların olup olmaması, depremi yaşamak ya da uzaktan görmek gibi noktalar anlamını da değiştirecektir.
RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK
Bilindiği üzere yer sarsıntısı ve sallanma gibi olaylar deprem olarak nitelendirilebilir. Rüyada deprem olduğunu görmek yani tam o anı görmek rüya sahibinin iş hayatında bazı zorluklarla karşılaşacağına işarettir. Bir başka yorum ise rüya sahibinin bulunduğu şehirden başka bir şehre göç edeceğini de gösterir. Bazı alimlere göre de halk arasında saygın birinden yana bela ve sıkıntı geleceğine aynı zamanda işlerin iflasına da yol açacağına delalet etmektedir.
Rüyada deprem görmek bazı tabircilere göre hayırlı olarak nitelendirilir ama bu yorumdan yoruma ve aynı zamanda rüyanın şekillenmesine göre değişir. Dünya genelinde bir deprem görüldüyse eğer dünyada savaş çıkacağına delalet etmektedir. Fakat tek bir yerde görülmüşse rüya sahibinin iş hayatında bazı zorluklar yaşayacağına aynı zamanda halk arasında sözü geçen belli başlı kişilerden yana bela ve sıkıntı geleceğine yorulur.
Rüyada deprem, rüyanızda gerçek yaşamınızdaki gibi depremi yaşıyorsanız gerçek yaşamınızda can sıkıcı haberlere, karmaşık sözlere, feryat etmeye ve aynı zamanda sırların meydana çıkmasının da bir göstergesidir. Bazı yorum farklılıkları olabilir ki normaldir çünkü rüyanın şekline göre anlamda değişebilir. Mesela rüyada depremde ölmek ömrünüzün uzun olacağına işarettir. Rüyada depremden zarar görmek ülke ekonomisindeki büyümeden dolayı zarar göreceğinize de delalet etmektedir. Rüyada deprem görmek dini anlamı kesin olmamakla birlikte bir yerden bir yere göç etmeye, başa gelecek belaya işaret eder. Rüyada deprem olduğunu görmek Diyanet yorumu henüz yok ama merak edenler şu şekilde izah edilebilir; hamile kadının çocuğunu düşürmesi, salgın hastalığa, iş değişikliğine işaret edilir.
RÜYADA DEPREMDE SALLANDIĞINI GÖRMEK
Keder, zarar, ziyan, üzüntü ve korkuyla yorumlanır. Deprem nedeni ile dağın yer değiştirdiğini görmek ilahi felaketlerin yaşanacağına delalet eder. Rüyada Deprem ayrıca rüya sahibinin bir yerden başka bir yere göç edeceğine, planlar dahilinde olmayan değişikliklere işaret eder.
RÜYADA DEPREMDEN KURTULMAK
Depremden kurtulduğunuzu ve yaşadığınızı görmeniz kişinin bazı durumlardan dolayı yorulacağı ve zorluk çekeceğine işaret eder. Rüyada depremden kurtulan insanlar görmek kalabalıkların toplanmasına ve çevredeki insanların seyre gelmesine sebep olacak bir olayın yaşanacağına delalet eder.
RÜYADA DEPREMDEN YER YARILMASI
Hayırlı olmayan bir rüyadır. Yaşanacak kötülük, uğursuzluk ve kısmetsizlik ile tabir edilir. Halkın huzurunun, güvenliğinin bozulacağına işaret eder. Rüyada yerin yarıldığını görmek büyük savaşların yaşanacağına, kıtlık ve şiddetli korku şeklinde de yorumlanır.
RÜYADA DEPREMDE EV YIKILMASI
Evde deprem olduğunu görmek ve evin yıkılması başlanan bir işin yarım kalacağı anlamına gelir.