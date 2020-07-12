Rüyada deprem olması ne anlama gelir? Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek?

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK

Bilindiği üzere yer sarsıntısı ve sallanma gibi olaylar deprem olarak nitelendirilebilir. Rüyada deprem olduğunu görmek yani tam o anı görmek rüya sahibinin iş hayatında bazı zorluklarla karşılaşacağına işarettir. Bir başka yorum ise rüya sahibinin bulunduğu şehirden başka bir şehre göç edeceğini de gösterir. Bazı alimlere göre de halk arasında saygın birinden yana bela ve sıkıntı geleceğine aynı zamanda işlerin iflasına da yol açacağına delalet etmektedir.



Rüyada deprem görmek bazı tabircilere göre hayırlı olarak nitelendirilir ama bu yorumdan yoruma ve aynı zamanda rüyanın şekillenmesine göre değişir. Dünya genelinde bir deprem görüldüyse eğer dünyada savaş çıkacağına delalet etmektedir. Fakat tek bir yerde görülmüşse rüya sahibinin iş hayatında bazı zorluklar yaşayacağına aynı zamanda halk arasında sözü geçen belli başlı kişilerden yana bela ve sıkıntı geleceğine yorulur.

Rüyada deprem, rüyanızda gerçek yaşamınızdaki gibi depremi yaşıyorsanız gerçek yaşamınızda can sıkıcı haberlere, karmaşık sözlere, feryat etmeye ve aynı zamanda sırların meydana çıkmasının da bir göstergesidir. Bazı yorum farklılıkları olabilir ki normaldir çünkü rüyanın şekline göre anlamda değişebilir. Mesela rüyada depremde ölmek ömrünüzün uzun olacağına işarettir. Rüyada depremden zarar görmek ülke ekonomisindeki büyümeden dolayı zarar göreceğinize de delalet etmektedir. Rüyada deprem görmek dini anlamı kesin olmamakla birlikte bir yerden bir yere göç etmeye, başa gelecek belaya işaret eder. Rüyada deprem olduğunu görmek Diyanet yorumu henüz yok ama merak edenler şu şekilde izah edilebilir; hamile kadının çocuğunu düşürmesi, salgın hastalığa, iş değişikliğine işaret edilir.