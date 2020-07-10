Rüyada köpek sevmek ne demek? Rüyada köpek görmek ve sevmek ne anlama gelir?

RÜYADA KÖPEK YAVRUSU GÖRMEK



Rüya sahibinin rüyasında köpek yavrusu görmesi kişinin mutlu ve huzur dolu bir evlilik hayatı geçireceğine, vatana millete hayrı dokunan evlatlar yetiştireceğine, bol sevap kazanacağına delalet eder. Rüyada köpek yavrusu görmek, kişinin elde edeceği başarı manasına da gelmektedir.



RÜYADA KÖPEK SÜRÜSÜ GÖRMEK



Rüyada sürü halinde gezen köpekler görmek, kişinin tüm isteklerine yakın zamanda kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada köpek sürüsü görmek, rüya sahibinin yakın bir akrabasından kendisine miras kalacağına, bu mirasta başkalarının da gözünün olacağına delalet eder. Rüyada köpek sürüsü görmek, aynı zamanda ailecek düzenlenecek olan bir organizasyonun habercisi niteliğini de taşır.



RÜYADA KÖPEK SALDIRMASI



Rüyada köpek saldırması görmek, eğer saldıran köpek sizi ısırmamışsa, etrafınızda bazı hasımlarınızın olduğuna işaret eder. Bu hasımların size zararları dokunamayacaktır ancak yine de içten içe kin gütmeye devam ederler.

Size saldıran birden fazla köpekse ve onları alt ederseniz ailenizden birilerinin davranışlarınızı yanlış anladığına delalettir. Bu yanlış anlaşılma sonucu bir konuşma veya tartışma geçebilir. Onlara açıklama yapacaksınız ve bu yanlış anlaşılma çözüme kavuşacak.

Eğer rüyanızda köpeğin salyaları üzerinize bulaşırsa, düşmanınızın lafları sizi üzecek demektir.

Eğer köpek üzerinizdekileri yırtarsa, halletmeniz gereken işlerde bazı aksaklıklar olacağına delalet eder.





RÜYADA KÖPEK ISIRMASI



Rüyada köpek ısırması görmek, çalışma hayatınızda rekabet ettiğiniz kişilerin size zarar vereceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyanızda hissettiğiniz korku ve acı ne kadar büyükse, göreceğiniz zarar da o kadar büyük olacaktır.

Bir başka tabire göre, düşmanınızın harekete geçeceği ve size hiç de hoşlanmayacağınız şeyler yapacağına işaret eder.

Bu rüya aynı zamanda dostunuz olan kişilerin sizi kıskanacağı anlamına da gelmektedir. Kıskançlıklarından dolayı herhangi bir davranışta bulunarak sizi üzebilirler.

