Rüyada köpek sevmek ne demek? Rüyada köpek görmek ve sevmek ne anlama gelir?

Rüyada köpek görmek sıkça karşılaşılan bir durumdur. Gerçek hayatta sevilen hayvanlardan biri olan köpeği rüyada ne şekilde görüdüğünüz anlamının da farklı olmasına neden olur. Rüyada sevimli ya da yavru köğeğin görülmesi, onu sevdiğinizi ya da sizi ısırması saldırması gibi durumlardan dolayı farklı anlamlar çıkar. Peki rüyada köpek görmek ve sevmek ne demek?
RÜYADA KÖPEK GÖRMEK
Rüyada köpek görmek aslında çevrenizde size yakın hissettiğiniz insanların size karşı kötü hisler beslediğine işarettir. Genel itibari ile tabircilerin yorumladığı şeyse; Ya çevrenizdeki yakın bildiklerinizin düşman olması ya da yakın zamanda bir düşman edinilmesine yöneliktir. Bu düşman olan kimselerin rutin hayatınızı olumsuz manada etkileyecek değişiklikler gerçekleştireceği düşünülebilir. Gerek iş gerekse de aile hayatınıza müdahalede bulunmaktan kaçınmayacağını, sizi üzecek birtakım sorunlara yol açacağına yorumlanır. Şayet rüyada görünen köpek soğukkanlı ve sizden uzak duruyorsa, aynı şekilde çevrenizdekilerin de sizden uzaklaşacağına işarettir.
RÜYADA KÖPEK SEVMEK
Rüyada köpek görmenin tabiri düşmanın varlığına işaretken, köpek sevmek düşmanın zararının dokunmayacağına işarettir. Bereketi ve başarıyı getirdiğine yorulan bu rüyada şayet köpek havlıyorsa, yakın çevrenizden gelecek nasihatleri dikkate almanız gerektiğine işarettir. Nasihatlerin sizin çıkarınıza olacağı, iyiliğinizi düşünen dostlarınızın bulunacağı anlamına gelir. Diğer yandan köpek sevmek mutlu bir haber alınacağına işarettir. Sevinç dolu bir haberin yakın olduğuna, bu haberinse sevdiklerinizi de mutlu edeceğine işarettir. Ayriyeten rüyasında köpek seven kişi nefsine hakim olan, doğru bilinen şeyleri yapmaya meyilli olacağına da işaret eder.
RÜYADA KÖPEK YAVRUSU GÖRMEK
Rüya sahibinin rüyasında köpek yavrusu görmesi kişinin mutlu ve huzur dolu bir evlilik hayatı geçireceğine, vatana millete hayrı dokunan evlatlar yetiştireceğine, bol sevap kazanacağına delalet eder. Rüyada köpek yavrusu görmek, kişinin elde edeceği başarı manasına da gelmektedir.
RÜYADA KÖPEK SÜRÜSÜ GÖRMEK
Rüyada sürü halinde gezen köpekler görmek, kişinin tüm isteklerine yakın zamanda kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada köpek sürüsü görmek, rüya sahibinin yakın bir akrabasından kendisine miras kalacağına, bu mirasta başkalarının da gözünün olacağına delalet eder. Rüyada köpek sürüsü görmek, aynı zamanda ailecek düzenlenecek olan bir organizasyonun habercisi niteliğini de taşır.
RÜYADA KÖPEK SALDIRMASI
Rüyada köpek saldırması görmek, eğer saldıran köpek sizi ısırmamışsa, etrafınızda bazı hasımlarınızın olduğuna işaret eder. Bu hasımların size zararları dokunamayacaktır ancak yine de içten içe kin gütmeye devam ederler.
Size saldıran birden fazla köpekse ve onları alt ederseniz ailenizden birilerinin davranışlarınızı yanlış anladığına delalettir. Bu yanlış anlaşılma sonucu bir konuşma veya tartışma geçebilir. Onlara açıklama yapacaksınız ve bu yanlış anlaşılma çözüme kavuşacak.
Eğer rüyanızda köpeğin salyaları üzerinize bulaşırsa, düşmanınızın lafları sizi üzecek demektir.
Eğer köpek üzerinizdekileri yırtarsa, halletmeniz gereken işlerde bazı aksaklıklar olacağına delalet eder.
RÜYADA KÖPEK ISIRMASI
Rüyada köpek ısırması görmek, çalışma hayatınızda rekabet ettiğiniz kişilerin size zarar vereceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyanızda hissettiğiniz korku ve acı ne kadar büyükse, göreceğiniz zarar da o kadar büyük olacaktır.
Bir başka tabire göre, düşmanınızın harekete geçeceği ve size hiç de hoşlanmayacağınız şeyler yapacağına işaret eder.
Bu rüya aynı zamanda dostunuz olan kişilerin sizi kıskanacağı anlamına da gelmektedir. Kıskançlıklarından dolayı herhangi bir davranışta bulunarak sizi üzebilirler.