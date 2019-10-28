Rüyada taç görmek ne anlamada gelir? | Rüya tabirleri

Rüyada taç taktığını gören kişinin ömrü uzun olur. Erkekse vali olarak atanır. Bekar kadın ise herkesi kıskandıracak bir evlilik yapar. Tacın baştan çıkarılması ya da düşmesi de ayrılık ve başarısızlık olarak yorumlanır.
Bekar kadın takarsa: Taç giymek, uzun ömür süreceğinize delalettir. Başına güzel bir taç taktığını gören bekar kadın herkesi kıskandıracak bir evlilik yapar. Tacın baştan çıkarılması ya da düşmesi, ayrılık ve başarısızlıktır.
Bekar kadın takarsa: Taç giymek, uzun ömür süreceğinize delalettir. Başına güzel bir taç taktığını gören bekar kadın herkesi kıskandıracak bir evlilik yapar. Tacın baştan çıkarılması ya da düşmesi, ayrılık ve başarısızlıktır.
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