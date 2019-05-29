Rüyada sevdiğini başkasıyla görmek ne anlama gelir?

Rüyada sevdiğini başkasıyla görmek, rüyada sevdiğiniz kişiyi başkasıyla görmek iki şekilde yorumlanır. Eğer rüyayı gören kadın ise sevdiği kişinin etrafında dolaşarak onu kendi yanına çekmeye çalıştığına, bu amaç doğrultusunda elinden gelen her şeyi yapan hevesli bir kadının varlığına yorulur. Rüyayı gören erkekse, kız arkadaşına güvenmesi gerektiğine, onun başka erkeklere bakmadığına, kendisine sadık biri olduğuna işaret eder.

Rüyada Sevdiğini Başkasıyla Görmek

Yaşanılacak huzursuzluklara, yakın zamanda başınızdan geçecek kötü olayların habercisidir. Rüya sahibinin geçmişte yaşadığı tatsız ve acı veren olayların tekrardan yaşayabileceği anlamına gelir. Kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyen bu rüya, kişinin üzülmesine, dertlenmesine, uykularının bölünmesine neden olacaktır.

Rüyada Sevdiğini Başkasıyla Evlendiğini Görmek

Rüyada sevdiğini başkasıyla evlendiğini gören kişinin mutluluğu bulmayacağına, üzüntülü günler geçireceğine yorulur. Bu rüya oldukça kötü yorumlanır. Rüya sözlüğü yazarlarına göre, rüya sahibini sıkıntılı günlerin ve meşakkatli bir yolun beklediğine yorulur. Rüya sahibinin yaşadığı umutsuzluklara rağmen savaşını sürdürmüş olmasına, mücadelesine bütün inancıyla devam ettiğine; ancak yaşanılan öyle şeyler olacak ki bu şeylerin kişinin pes etmesine neden olacağına yorulur. Yaşayacağı olayların rüya sahibine bir hançer gibi saplanacağına, kişinin neredeyse yok olma noktasına geleceğine yorulur.

Rüyada Sevdiği Kişiyi Başkasıyla El Ele Görmek



Rüyada sevdiğini başkasıyla el ele gören kişi, sevdiği kişiye ilgili karışık duygular beslediğine ve şüphe duyduğuna işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde bulunan karmaşıklığı çözmeye çalıştığına, bu esnada kişilerin gerçek kimliklerine tanık olacağına yorulur.

Rüyada Sevdiğini Başkasıyla Nişanlamak

Rüyada sevdiğini başkasıyla nişanlamak, sevdiğini başkasıyla evlendiğini görmek gibi iyi yorumlanmaz. Rüya sahibinin sıkıntılı günler geçireceğine, her şeyden elini eteğini çekeceğine, kendini bir odaya kilitleyerek yalnız kalmak istediğine yorulur. Bu zor dönemin sonrasında güzel günlerin rüya sahibini beklediğine yorulur. Umutlarının yeşerdiğini gören rüya sahibi, bu umutları sımsıkı sarılarak asla bırakmayacağı anlamına gelir. Hırslı ve mutluluğa olan özlemi sayesinde mutluluğa koşar adım gidecektir.

Rüyada Sevdiğin Başkası İle Konuşurken Görmek

Rüya sırasında sevdiğini başkası ile görmek olumsuz şekilde yorumlanırken sevdiğini başkası ile konuşurken görmek durumu iyi bir şekilde yorumlanır. Rüya sözlüğü yorumcularına göre bu rüya değişimlere ve mutluluk verici olaylara dalalet eder. Rüya sahibinin önceden verilmiş bir sözü varsa verilen sözlerin kısa zaman içinde yerine getirileceğine rivayet edilir.

Rüyada Sevdiğini Başkasıyla Sevişirken Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sevdiğini başkasıyla sevişirken görmesi, rüya sahibinin gerçekte o kişiyle sevgili olması durumunda ilişkisinin güzel bir şekilde devam edeceğine delalet etmektedir. Rüya sahibinin, sevdiği kişi ile güzel bir ilişki yaşayacağına işarettir.

Rüyada Sevdiğini Başkasıyla Sarılırken Görmek

Rüyada sevdiğini başkasıyla sarılırken gören rüya sahibinin sevdiklerini kıskanmaya, sorgulamadan yargılamaya ve zor günlere, mutsuz olmaya ve çile çekmeye yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin rüyada sevdiğini başkasıyla sarılırken görmesi hata yapmaya, kıskançlığın başa bela olmasına ve hata yapmaya, sevdiklerine zarar veren ve haksızlık yapan kimseye yorulur.

Rüyada Sevdiğinin Eski Sevgilisine Döndüğünü Görmek

Rüyada kişinin sevgilisinin eski sevgilisiyle barıştığını görmek; rüya sahibinin maddi hasar yaşayacağına delalet eder. Fakat başka bir yoruma göre rüya sahibi kişinin yaptığı hataları gelecekte tekrarlamayacağı anlamına da gelmektedir.