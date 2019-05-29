Rüyada çanta görmek ne anlama gelir?

Rüyada Çanta Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çanta gördüğünü belirtmesi, rüyayı gören kişinin genel manada yolculuk yapacağına delalet etmektedir. Çantanın niteliğine ve dolu-boş olduğuna göre farklı manalara gelmektedir.

Rüyada Boş Çanta Görmek

Rüya sahibinin rüyasında gördüğü çantanın içinin boş olması, rüyayı gören kişinin üzüntülerden ve sıkıntılardan kurtulmasına işaret etmektedir. Rüyada hafifleyen çanta görmek, kişinin ruh halinizi de hafifleteceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Dolu Çanta Görmek

Rüyada dolu çana gören rüya sahibinin gelecek zamanda yeni şanslar ile karşılaşacağına ve bu şansları değerlendirirse ileride çok yüksek makamlarda olacağına delalet eder.

Rüyada Para Dolu Çanta Görmek

Rüya sahibinin rüyasında gördüğü çantanın içerisinde para olduğunu görmesi, iyiye alamet değildir. Kişinin dertsiz başına dert alacağına ve beklenmedik sebeplerden dolayı ruhsal çöküntüye sebep olacaktır.

Rüyada Yırtık Çanta Görmek

Rüya gören kişinin rüyasında yırtık, eskimiş ve yıpranmış çanta size para kaybettirecek iş demektir. Yapacağınız işlerde ve yatırımlarda dikkatli olmanız gerektiği manasına gelir.

Rüyada Açık Çanta Görmek

Rüya gören kişinin rüyada açık kalmış ya da bırakılmış çanta görmek başarıya kısa sürede ulaşacağınız yorumu yapılır.

Rüyada Deri Çanta Görmek

Rüyada çanta görmenin yanı sıra rüya sahibinin rüyasında deri çanta görmesi iyiye delalettir. Rüya tabiri yorumcularına göre; deri çanta, hane halkı arasında çıkacak tartışmanın çok uzun sürmeyeceğine ve sona ereceğine işarettir.

Rüyada Kumaş Çanta Görmek

Kumaş çanta, dedikodu demektir. Arkanızdan söylenen sözler kulağınıza gelecek ve bunları duymak size biraz üzüntü verecek denir.

Rüyada Para Çantası Görmek

Çantaya para koymak ya da para dolu çanta görmek maddi artışa işaret eder. Eğer çanta sağlamsa para kazanılacak demektir. Yırtık çantaya para koymak zarar demektir.

Rüyada Çanta Kaybetmek

Rüyada çantayı düşürmek ya da kaybetmek zarar demektir. Maddi kayıp olacağını işaret eder.

Rüyada Çantanızın Değişmesi

Güzel bir çanta varken birden çanta değişiyor ve daha eski, daha kalitesiz bir çanta halini alıyorsa etrafınızdaki kimseler tarafından zarara uğratılacaksınız demektir. Eğer tam tersi oluyorsa, para kazandıracaklar manasına gelir.

Rüyada Çanta Vermek

Rüyada birine çanta verdiğini yada verildiğini gören rüya sahibi, rüya tabircilerine göre iyeye delalettir. Rüya sahibinin sıkıntıların ve musibetlerin çözüme kavuşacağına, üzüntü verici bir durumdan dostların yardımı sayesinde zarar görmeden kurtuluşa erileceğine, tartışmaların biteceğine işaret etmektedir.

Rüyada Çanta Kaybetmek

Rüya tabiri yorumcularına göre, rüya içerisinde çanta kaybettiğini gören rüya sahibinin güzel bir işinin yarıda kesileceğine, olmadık bir sebepten ötürü babayla ters düşüleceğine ve işyerinin kapanma tehlikesi yaşanacağına, delalet eder.

Rüyada Yeni Çanta Kaybetmek

Rüya sahibinin rüyasında yeni bir çanta kaybetmesi, rüya sözlüğü yorumcularına göre hiç beklenmeyen bir anda çok sorun yaratacak ve yapılan işin askıya alınmasına sebep olacak bir tartışma yaşanacağına, sağlık sorunları ile ilgili bir haber alınacağına, çalışılan işyerinin kapanacağına ve eski bir arkadaşla dargınlık yaşanacağına alamet eder.

Rüyada Çanta Almak

Rüyayı gören kişinin rüyasında çanta aldığını görmesi, yakın bir arkadaşın desteği sayesinde yeni işlere adım atacağına ve bol kazançlı mevkilere sahip olacağına işaret eder.

Rüyada Çanta Hediye Almak

Rüya sahibinin rüyasına hediye çanta satın alması, ileriki işlerde iyi bir şöhrete sahip olacağına ve düşmanlarının bu duruma çok fazla üzüleceğine delalet eder. Rüyada hediye deri çanta almak ise beklenmedik yerlerden bir kötülük geleceğine ve işlerde aksilikler yaşanacağına delalet eder.

Rüyada Çanta Çaldırmak

Rüya sahibinin rüyasına çanta çaldırdığını görmesi, rüya sözlüğü yorumcularına göre çekilecek sıkıntıya delalettir. Rüya sahibinin ailesinin içerisine girecek yeni bir kişinin aile ortamını bozacağına ve aile içerisindeki eşlerin birbirine karşı hırslanacağına delalet eder.

Rüyada Yeşil Çanta Görmek

Rüya sahibinin rüyada yeşil çanta görmesi, kişinin hayatında güzel şeylerin olacağına ve bu şeylerin kısa süreli değil uzun süreli olarak etkisinin süreceğine delalet eder.