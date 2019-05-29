Rüyada sevgili ile tartıştığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada sevgiliden ayrılmak, yaşanılan kötü olayların habercisidir. Rüya sahibinin üzüleceğini, ağlayacağını, yüreğini sızlatan, ruhunu daraltan, tatsız olayların yaşanılacağına delalet eder. Kişinin çok zor günler geçireceğine, ruhsal durumunun bozulacağına, şansızlıkların peşini bırakmayacağına, kaza ve belalarla karşılaşacağına ve kısmetsiz olacağına rivayet edilir.

Rüyada Sevgiliden Ayrıldığını Görmek

Rüya sözlüğü yazarlarına göre, rüya sahibinin mutsuz olacağına, zor ve sıkıntılı günlerin kendisini beklediğine alamet eder. Rüya gören kişinin kabus diye adlandıracağımız zor günlerin kendisini beklediğini, olaylardan çok etkilendiğini, uzun süre bu kötü ruh halini atamayacağı anlamına gelir.

Rüyada Sevgiliden Ayrılmak ve Ağlamak

Rüyada sevgilisinden ayrıldığını ve ağladığını gören kişi, eğer gerçekten ayrıysa o kişi ile kavuşacağına işaret eder. Kişiyi güzel ve huzurlu günlerin bekleyeceğine yorulur.

Rüyada Eşinden Boşamak

Rüyada eşinden boşandığını gören kişi, gerçek hayatta evliyse, aile içi huzurunun bozulacağına, tartışmaların ve kavgaların yaşanacağına, güzel günlerin geride kalacağına yorulur. Eğer rüyayı gören kişi evli değilse, o zaman kişinin ruhsal durumunun ve duygularının değişeceğine delalet eder.

Rüyada Sevgili ile Tartışmak

Rüyada sevgili ile tartıştığını gören kişi, sevdiği insanın kendini bırakacağına ve bundan dolayı ayrılık acısı çekeceğine tabir edilir.

Rüyada Sevgiliyle Kavga Etmek

Rüyada sevgiliyle kavga etmek tam tersi olarak yorumlanır. Aranızdaki bağın güçleneceğine, sevdiğiniz kişiye her geçen gün daha da bağlanacağınıza yorulur.

Rüyada Sevgili Tarafından Aldatılmak

Rüyada aldatıldığını görmek; rüya sözlüğü yazarlarınca gerçek hayatta sevgili ile tartışılacağı,kavga edileceği ve hatta ayrılınacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Eski Sevgili ile Barışmak

Rüyada eski sevgiliyle barıştığını gören kimsenin büyük konuştuğu fakat asla yapmam dediği bir şyi yapacağına delalettir. Bu rüya ile ilgili rüya tabircilerinin br başka yorumuna göre ise rüya sahibinin duygu durum değişikliklerine işaret eder.