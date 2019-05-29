Rüyada salatalık görmek ne anlama gelir?

Mevsimi dışında görülen salatalık, işlerinizin bozulacağına, elinize haram para geçtiğine, huzursuz günler yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada hasta birinin salatalık görmesi, şifaya, ferahlığa; salatalık dilimlenmiş bir şekilde ikram edildiğini görmesi hayırlı işlere alamet eder. Eşi hamile olan birinin rüyada salatalık yediğini görmesi, doğacak çocuğunun kız olacağına işaret eder.

Rüyada Salatalık Toplamak

Rüyada salatalık topladığınızı görmeniz rızka, bereket ile tabir edilir. Sürekli akışı olan bir paraya, bol kazanca işaret eder; dalında gördüğünüz salata ise cimriliğe işaret eder. Rüyada salatalık toplayan kişi erkek ise, temiz bir kadınla evlenebileceğine; rüyada salatalık toplayan kişi kadın ise, temiz bir adamla evleneceğine yorulur.

Rüyada Salatalık Almak

Rüyada salatalık aldığınızı görmeniz eşinizin hamile olacağına habercisidir. Eğer bu rüya kadın tarafından görülmüşse, eşinin işlerinin yolunda gireceğine, berekete ve bolluğa işaret eder.

Rüyada Salatalık Çiğnemek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada salatalık çiğnemek, kişinin zorlu bir süreç içerisinde çıkacağına delalet eder. Rüya sahibinin rüyasında salatalık çiğnediğini görmesi aynı zamanda aile içerisinde yaşanacak olan sürtüşmelere de yorumlanmaktadır.

Rüyada Salatalık Tarlası Görmek

Rüyada görülen salatalık tarlası hayra yorulur. Rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine, işinde yükseleceğine, düşmanları tarafından gelebilecek bütün zararlar karşısında korunacağına, üstesinden geleceği ile tabir edilir. Fakirse zengin olacağına, zenginse de malının mülkünün değerleneceği anlamına gelir.

Rüyada Salatalık Yemek

Rüyada salatalık yemek hayırlara vesile olur. Rüya sahibinin toplum için hayırlı bir insan olacağına, yardım severliğine işaret eder. Rüya sahibi işinde terfi alacağına, işlerinin yolunda gideceğine yorumlanır.

Rüyada Salatalık Turşusu Görmek

Rüyada görülen salatalık turşusu salatalık gibi iyiye yorulmaz. Salatalık turşusu kederin, sıkıntılı günlerin habercisidir. Salatalık turşusu suyunu içtiğinizi görmeniz sizi üzecek bir haber almanıza yorulur.

Rüyada Salatalık Çekirdeği Görmek

Rüyasında salatalık çekirdeği gören kişinin kendinde hiç bilmediği bir yeteneğini farkedeceği ve bu sayede para kazanabileceğini farkedip başarı elde edebileceğine rivayet edilmektedir.

Rüyada Salatalık Tohumu Görmek

Rüyada salatalık tohumu görmek, kişiye aileden kalan mallar ve miras yolu ile zenginliğin, rahat hayatın kapısının açılacağını, hayatı boyunca çalışmadan emek harcamadan kolaylıklar içerisinde yaşayacağına delalettir. Bunun nasıl bir gelecek olduğu hakkında çok uzun düşüneceği ve bu durumun peşi sıra huzursuzlukların meydana geleceğine yorulmaktadır.

Rüyada Ajur Görmek

Bekar kızlar için bu rüya evliliği temsil ederken, erkekler için rüyada ajur görmek güzel kadın anlamına gelmektedir.

Rüyada Çürük Salatalık Görmek

Rüyada çürük salatalık görmek, çok ağır olmasa da kişiyi zorlayacak bir rahatsızlık geçirileceğini, bu hastalığın onun için bir fırsat olacağını rivayet eder.

Rüyada Acı Salatalık Görmek

Rüyada acı salatalık görmek, arkadaşla olan kötü ilişkiye işaret eder. Önemsiz meselelerden dolayı yakın dostuyla tartışma yaşayacağı fakat uzun sürmeyeceğine delalettir.

Rüyada Salatalık Doğramak

Rüyada salatalık doğrayan kişinin uzak bir akrabasından ona mal mülk kalacağına, emek harcamadan birden zengin olacağına delalettir.

Rüyada Salatalık Yiyen Birini Görmek

Rüyada salatalık yiyen birini görmek iyi maaşlı bir işin müjdecisidir.