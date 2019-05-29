Rüyada ev aldığını görmek ne anlama gelir?

Rüya sahibinin rüyasında ev alması, rüyayı gören kişinin hedefleri olduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatını kendi menfaati doğrultusunda şekillendirdiğine, geleceği için büyük ve güzel düşünceler taşıdığına, yaşamının hiçbir anını dahi boşa geçirmeyeceğine rivayet edilir. Rüya sözlüğü yorumcularına göre, rüyada ev satın almak, rüya sahibinin yarınları için taşıdığı beklentilere uygun adımlar atacağına tabir edilir. Bazı rüya tabiriclerine göre ise rüyada ev almak, kişinin iş hayatında bol kazançlı başarıla imza atacağına, ailesi ile birlikte uzun ve huzur dolu bir ömür geçireceğine delalet eder.

Rüyada Caminin Yanında Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında caminin yanında ev aldığını görmesi kutsal ve takdir edilir işler yapmaya, çevrede çok iyi bir insan olarak bilinmeye bu sayede her başı sıkışan kimsenin akıl hocası ve kurtarıcısı haline gelmeye delalet eder. Rüyayı gören kişinin kendini iyilik yapmaya adamış biri olduğuna ve bunu kendine yaşamda bir görev olarak edindiğine yorulur. Rüyada caminin yanında küçük ve ucuz bir ev almak, ibadeti ön planda tutmak ve kendi yağında kavrulduğuna yorumlanmaktadır.

Rüyada Büyük Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında büyük ev aldığını görmesi yeni bir hayat kurmak anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin her şeyi unutup yeni ve beyaz bir sayfa açmak istediğine bunu da önünde sonunda başaracağına işaret eder. Rüyada büyük ev alıp taşınmak, rüya sahibinin en büyük hedefinin ve arzusunun yerine geleceği bundan daha büyük bir hayalinin olamayacağı anlamına gelir. Rüyada büyük eski ev almak, gösterilen özverinin yetersiz kalması nedeniyle başarısız olmaktır. Rüyada büyük yeni ev almak, lüks ve ayrıcalık sahibi olmak demektir.

Rüyada Bahçeli Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bahçeli ev aldığını görmesi maddi özgürlüğünü eline almaya bu sayede çok büyük paralar kazanmaya ve çok dünya malı edinmeye yorulur. Rüyada bahçeli bir gecekondu ev almak, ufak işlerle başlayarak büyümeye, güçlenmeye ve çok yol kat etmeye alamet eder. Rüyada bahçeli bir yalı almak, iş hayatında varlık ve boy göstermeye, yer edinmeye ve rakip edilir kimse olarak görülmeye işaret eder.

Rüyada Ev Satın Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ev satın aldığını görmesi, hayra yorulur ve rüyayı gören kişinin emeklerinin karşılığında arzu ettiklerini gerçekleştireceği anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatındaki engelleri kaldırmayı başaracağına ve bu sayede hayallerine çok daha yakın duracağına, attığı adımların da kendisine hayır getireceğine delalet eder.

Rüyada Yeni Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yeni ev aldığını görmesi bolluk, bereket, zenginlik, güzellik ve hayır olarak kabul edilir ve rüya sahibi için şans olarak açıklanır. Kısmet almaya, ferahlığa ermeye, kurtuluşa ve şifaya kavuşmaya delalet eder. Bu rüya, güzel günlerin habercisi olarak yorumlanır.

Rüyada Eski Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında eski ev aldığını görmesi iyi bir rüya olduğu söylenemez ve rüya sahibinin yaşayacağı hayal kırıklığına, kısmetsizliğe, mutsuzluğa ve hastalığa rivayet edilir. Kişinin işlerinden yana aradığını bulamayacağına, üzüleceğine ve kötü bir dönem geçireceğine tabir edilir.

Rüyada Ev Almak İçin Baktığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ev almak için baktığını görmesi insanlar ile olan ilişkilerini düzen içerisine aldığına ve insanlarla olan çatışmaların ve tartışmaların konuşarak ve didişmeden çözülebileceğine delalet edilir.

Rüyada Ev Almak ve Taşındığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ev aldığını ve taşındığını görmesi iş hayatında göstereceği üstün başarı sayesinde yöneticileri tarafından yüksek bir mevkiye terfi ettirileceğine, çok yüklü miktarda bir kazanca sahip olacağına ve rahata ereceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Ahşap Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ahşap ev aldığını görmesi aileyi aile yapan tüm değerlerin var olmasına ve rüyayı gören kişinin kafasının en rahat gönlünün de en huzurlu olduğu yerin ailesinin yanı olduğuna işaret eder. Rüyada eski ahşap ev almak, aile ortamında muhafazakar ve gelenekçi bir havanın ve tavrın bulunması demektir. Rüyada yeni ahşap ev almak da yenilikçi bir anlayışla ve zihniyetle yaşamaya ve yeni kuşaklara ayak uydurmayı bilmeye işaret eder.

Rüyada Anneye Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ev aldığını görmesi anneye ev aldığını görmesi hem okulunda hem meslek hayatından çok başarılı olmaya, iyi bir kariyer edinmeye bu sayede aileyi rahat ve ferah şekilde yaşatma hayalini gerçekleştirmeye alamet eder. Kişi, ailesinin hem umut hem de gurur kaynağı olmanın hakkını verecek ve onları hayal kırıklığına uğratmayacak demektir. Anneye küçük bir apartman dairesi aldığını görmek, daha gerçekçi ve mütevazı yaklaşımla yapamayacaklarına heves etmeden dolayısıyla sadece yapabileceklerine odaklanmaya bu sayede mutsuzluk ve hüsran yaşamamaya delalet eder. Anneye han gibi büyük bir ev aldığını görmek, sevdiklerinin rahatını, huzurunu, mutluluğunu ve sağlığını her şeyden üstün görmeye ve ön planda tutmaya işaret eder.

Rüyada Adadan Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında adadan ev aldığını görmesi hayatta hep idealleri için yaşadığı ve yapmak istediklerinin kendisi için yaşam kaynağı olduğu anlamına gelir. Hırslı ve azimli bir ruha sahip olmaya, hiç yılmamaya, vazgeçmemeye ve bir gün mutlaka amacına ulaşacağına inanmaya yorulur. Adadan yazlık ev almak, kişinin kendini sakin ve huzurlu hissedeceği bir mekan keşfedeceğine ve iyi günlerinde de kötü günlerinde de orayı mabedi olarak göreceğine ve kaçı kaçıp oralara gideceğine delalet eder.

Rüyada Birine Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında birine ev aldığını görmesi yokluk içinde olan bazı insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmaya ve bu sayede çok büyük bir hayır işi yapmış olmaya alamet eder. Rüyada birine eski bir ev almak, son lokmayı ya da son kuruşu bölüşecek kadar iyi huylu, cömert ve yüce gönüllü kimse olmaktır. Rüyada birine saray yavrusu gibi pahalı ve lüks bir ev almak, dikkat çekmek için yapılacak bir işe bu sayede başkalarının bundan nasiplenmesine yorumlanmaktadır.

Rüyada Beyaz Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında beyaz ev aldığını görmesi hayatının güzelliklerle dolmasına vesile olacak haberler almaya, hemen harekete geçerek hayatını yeniden planlamaya ve yönlendirmeye, bu sayede hayali kurulacak hayata kavuşmaya alamet eder. Rüyada beyaz panjurlu ev almak, çok istenilen bir eşyayı ya da bir mülkü edinmek demektir. Rüyada beyaz çatılı ev almak, esenliğe kavuşmaya, rahata ermeye, moral ve can bulmaya yorumlanmaktadır.

Rüyada Çok Güzel Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çok güzel ev aldığını görmesi iç dünyasında çok mutlu, kendiyle barışık, yaşamayı seven ve hep bardağın dolu tarafından bakmayı bilen kimse olduğu anlamına gelir. En kötü zamanları bile gülerek atlatmayı bilmeye, yaşamı kendine zehir etmenin fayda getirmediğinin bilakis olumlu düşünmenin insana daha sağlıklı kararlar alması konusunda yardımcı olacağının farkında olduğuna ve bu doğrultuda hareket ederek yaşamayı tercih ettiğine delalet eder. Rüyada deniz kenarında çok güzel ev almak, anlık mutlulukların keyfini çıkarmak, rüyada büyük bir dağ evi almak da kendi kendine yetmeyi bilmek ve kendiyle baş başa olmaktan büyük bir haz duymak demektir.

Rüyada Çok Büyük Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında çok büyük ev aldığını görmesi mal mülk ya da para zengini değil de çok daha kıymetlisi ve makbulü olan gönül zenginliğine sahip olduğu, herkesi kucaklayacak, yaralarını saracak, onlarla ekmeğini ve evini paylaşacak kadar asil ve sevgi zengini kimse olduğu anlamına gelir. Rüyada orman içinde çok büyük ev almak, kişinin yalnızlığa ve sessizliğe ihtiyaç duyduğuna, hayatında artık sorun ve sıkıntı yaratan olayları ve insanları istemediğine alamet eder. Rüyada başka bir şehirde çok büyük ev almak, yeni insanları hayatına dahil etmeye, onların hikayelerini öğrenmeye ve onlarla yaşamı bölüşmeye yorulur. Rüyada başka bir ülkede çok büyük ev almak, yeni bir ülke görme hayali demektir.

Rüyada Dubleks Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında dubleks ev aldığını görmesi okul hayatında birinci, ticaret hayatında büyük bir lider ve evlilik hayatında yönetici olmak gibidir. Bu, kişinin öncü bir karaktere sahip olması ve hayatının hep zaferlerle geçmesini istemesi demektir. Rüya sahibi her konuda tevazu gösterebilir ama başarı konusunda asla. Rüyada dubleks eve taşınmak, güzel gelişmeler yaşamak ve olumlu haberler almak demektir. Rüyada ahşap panjurları olan dubleks bir ev almak, sıra dışı bir kimse olmaya ve alışılmışın dışında işler yapmayı başararak gözleri üzerinde toplamaya yorulur. Kişi, herkesin almak ya da sahip olmak istediklerine kavuşacaktır.