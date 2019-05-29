Rüyada bulaşık yıkadığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada bulaşık yıkamanın anlamı, kişinin sıkıntılardan kurtulması demektir. Bu nedenle oldukça hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin zorlu bir dönem yaşadığı ancak yakın bir zamanda bu dönemden kurtulup huzur ve mutluluk dolu yeni bir hayata başlayacağına alamet eder.

Kimi rüya sözlüğü yazarına göre de rüyada bulaşık yıkamak, kişinin düştüğü durumda sadece Allah'a el açıp rızk dileyeceği anlamına gelir. Bulaşık yıkamanın rüya tabiri ise kişinin işlediği günahlar için tövbe edeceği ve af dileyeceği şeklindedir. Rüyada bulaşık yıkamak, rüya sahibinin arkadaşlarını, ortamını ve hatta hayatında kötü olan ne varsa değiştirip hak yolunda ilerleyeceği şeklinde ifade edilir.

Rüyada Bulaşık Süngeri görmek

Rüya sahibinin hayatındaki tüm sıkıntı ve dertlerinden kurtulacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Bulaşık Makinesi Görmek

Rüya sahibinin yeni arkadaşlar edineceği, yeni ortamlara gireceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada Çatal Bıçak Yıkamak

Rüya sahibinin özellikle maddi konulardaki sıkıntılarının son bulacağına yorumlanır.

Rüyada Bulaşık Suyu Görmek

Rüyada bulaşık suyu görmek, ferahlık anlamına gelir. Rüya sahibinin ağır masraflardan ve borçlardan kurtulmasına, rahat bir nefes almasına tabir edilir. Kazancın çoğalması ve birden fazla iş yapma imkânı elde ederek, hane içinde bolluğun artması anlamına da gelmektedir.

Rüyada Bulaşık Durulamak

Rüya tabircileri tarafından rüyada bulaşık durulamak rüya sahibinin huzurlu ve güzel bir hayata kavuşup, sahip olduklarının kıymetini bileceği şeklinde yorumlanır. Kişi, çektiği yokluğa yeniden düşmemek için, malını ve parasını en doğru şekilde değerlendirecek ve temkinli adımlar atarak, harcamalarına çok dikkat edecektir diye yorumlanır.

Rüyada Bulaşık Deterjanı Görmek

Rüya sahibinin artık sorumluluklarının farkına varması gerektiğini gösteren bir rüyadır.

Rüyada Kirli Tabak Görmek

Rüya sahibinin hayatının monotonlaşmaya başladığına alamet eder.

Rüyada Temiz Tabak Görmek

Müjdeli haber demektir. Rüya sahibinin hiç beklemediği anda duyacağı müjdeli bir habere işaret eder.