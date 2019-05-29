Rüyada makyaj görmek ne anlama gelir?

Rüyada makyaj yaptığını görmeye farklı açılardan bakan rüya sözlüğü yazarlarının fikrince rüyasında makyaj yaptığını gören birinin sahtekarlar tarafından aldatılacağına yorulur. Rüyanızda makyaj yaptığını gördüğünüz bir bayansa ve yaptığı makyaj onu daha da güzel ve çekici kılıyorsa bu durum onun karşılaşacağı hıyanetten gereken payı çıkaracağına delalettir. Ancak rüyada makyaj yaptığını gördüğünüz bir erkekse rüyanızın pek de hayra alamet olduğu söylenemez. Şöyle ki; rüyada bir erkeğin makyaj yaptığını görmek, kinci ve art niyetli kimselere delalet etmektedir.

Rüyada Makyaj Malzemesi Görmek

Rüya tabircileri tarafından rüyada makyaj malzemesi görmek hayırlı işlere yorulmaktadır. Rüyasında makyaj malzemesi gören şahsın sorunlarını atlatıp keyifleneceği rivayet edilir.

Rüyada Başkasına Makyaj Yapmak

Rüyasında bir başka kişiye makyaj yaptığını gören birinin partneri ile arasının iyi olacağı, herkesin hayal ettiği bir geleceğe kavuşacağı, karlı bir yatırım yapılacağı ve sıkıntılardan arınmış bir hayat süreceği rivayet olunur.

Rüyada makyaj görmek, rüyada kendisine makyaj yaptığını gören kişinin yıllarca etkisi altında kalacağı ve aklından çıkmayacak bir aşk yaşayacak demektir. Rüya sözlüğü yazarlarına göre yaşanacak olan bu gönül macerası çok da uzun soluklu olmayacaktır. Rüyada makyaj yaptığını görmek, başka rüya yorumcularına göre ise rüyayı gören kimsenin çevresinde ona hasetlenen ve muvaffakiyetini hazmedemeyen insanlarının bulunduğuna anlamına gelmektedir.

Rüyada Makyaj Silmek

Rüya uzmanlarına göre rüyasında makyajını sildiğini gören kişinin maddi ve manevi güce erişeceğine, sıhhatli olacağına, hayırlı havadisler alacağına delalet eder. Rüyada makyaj sildiğini görmenin olumsuz anlamı ise kişinin mesuliyetleri sebebiyle problemler yaşadığının işaretidir.

Rüyada Göz Makyajı Yapmak

Rüyasında gözüne makyaj yaptığını gören kişinin sevindirici havadisler alacağı ve işlerinden elde ettiği kazancın artacağı rivayet edilmektedir.