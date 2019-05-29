Rüyada domuz görmek ne anlama gelir?

Rüyada domuz görmek, haram ve yasak olan bir şeye yorulmaktadır. Ayrıca rüyada domuz gören kişinin bir düşmanına delalet etmektedir. Rüyada domuz görmek, kişinin zor bir süreç içerisine gireceğine, aile bireyleri tarafından yardım göreceğine, iş hayatında da zorlu günler geçireceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada domuz görmek, çoğu rüya sözlüğü yorumcusuna göre pek de hayırlı yorumlanmaz. Rüya sahibinin çok dikkat etmesi gerekeceğine delalet eder. Aynı zamanda rüyada domuz görmek, kişinin zor geçen dönemin ardından daha güçlü bir birey olacağına yorumlanır.

Rüyada Vahşi Domuz Görmek

Rüya sahibinin rüyasında vahşi domuz görmesi, servet ve güç sahibi olmasına rağmen kendisinden iyilik görülmeyen insana delalettir.

Rüyada Domuz ile Kedi Görmek

Rüya sahibinin rüyasında domuz ile kedi görmesi kar ve mutluluk getireceğine ve insanlara duyduğu güveni yitireceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Domuzla Dövüştüğünü Görmek

Rüyada domuzla dövüşmek, düşmanla kavga etmeye yorulur.

Rüyada Domuzu Yendiğini Görmek

Rüyada domuzu yendiğini gören kişinin rekabet ettiği düşmanını yeneceğine yorulmaktadır.

Rüyada Domuz Eti Yediğini Görmek

Rüyada domuz eti yemek, kazandığı paranın haram olacağına yorumlanmaktadır. İçkili mekanlarda çalışacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Domuz Öldürdüğünü Görmek

Rüyada domuz öldürdüğünü gören kişinin, düşmanı yenmeye işaret eder.

Rüyada Bir Çok Domuz Görmek

Rüyada domuzlar görmek, çevrenizin onaylamadığı bir evlilik yapacağınıza işaret eder. Rüyada domuz görmek uğursuzluk getirir diyenler de vardır. Bazı kişiler ise bu rüyayı başarı olarak yorumlar.

Rüyada Domuz Sürüsünü Kovaladığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında bir yerden domuz sürüsünü kovmayı başardığını görmesi, rüya sahibini mutlu edecek ve onun hayatını olumlu yönde değiştirecek olayların habercisidir.

Rüyada Domuz Yavrusu Görmek

Rüyada domuz yavrusu görmek zorluk çekmek anlamına gelir.

Rüyada Domuz Sürüsü Güttüğünü Görmek

Rüyada domuz sürüsü gütmek, rüya sahibinin sıkıntısız bir hayatı olacağına yorulur.

Rüyada Yatağında Domuz Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yatağında domuz görmesi yahudi bir kadınla cinsi münasebette bulunacağına yorumlanmaktadır.