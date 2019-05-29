Rüyada hırsız görmek ne anlama gelir?

Rüyada hırsız görmek, nefse yenilmek olarak tabir edilir. Rüya sahibinin nefsine yenilerek, kötü işler yapacağına, günah işleyeceğine daha sonra ise pişmanlık yaşayacağına rivayet eder.

Rüyada Eve Hırsız Girdiğini Görmek

Bir kimsenin rüya sahibinin cebinden geçineceğine, onu kullanacağına, maddi ve manevi zarar uğratacağına işaret etmektedir.

Rüyada Eşyalarını Hırsızın Çaldığını Görmek

Rüya sahibinin çevresinde bulunan bir kişinin başına bir bela geleceğine rivayet eder.

Rüyada Hırsızı Kovaladığını Görmek

Yaşanan karmaşalardan dolayı sorun yaşayacağına, karmaşık olayları çözmeye çalışacağına, bunun için büyük gayret ve çaba göstereceğine rivayet eder.

Rüyada Hırsızı Dövdüğünü Görmek

Rüyada hırsızı dövmek, bir kişinin başka bir kişiye yapacağı iş nedeniyle ona engel olacağına, yapacağı ise tasvip etmeyeceğine, bu durumun yaşanmaması için çaba sarf edeceğine delalet eder.

Rüyada Hırsızı İhbar Etmek

Rüya sahibinin rüyasında hırsızı ihbar ettiğini görmesi kişinin uzun bir aradan sonra tekrardan rahata kavuşacağına, ailesi ile birlikte huzur dolu bir ömür geçireceği anlamına gelir. Aynı zamanda rüyada hırsızı ihbar etmek, rüya sahibinin hayatında yer alan kötü insanları da uzaklaştıracağına delalet eder.

Rüyada İş Yerine Hırsız Girdiğini Görmek

Elde edilen kazancın düşeceğine, maddi sıkıntı çekileceğine, iş yerinin zarara uğrayacağına rivayet eder.

Rüyada Hırsız Olduğunu Görmek

Kısmete yorumlanır. Bir kimseden alınacak kısmet olarak ifade edilir.

Rüyada Tanıdığının Hırsızlık Yaptığını Görmek

Bir kimse hakkında duyduğu sözler yüzünden düşüncelerinin değişeceğine, o kişiye artık olumsuz ve iyi duygular hissetmeyeceğine rivayet eder.

Rüyada Hırsızlık Yaparken Yakalandığını Görmek

Rüya sahibinin girişeceği bir işten dolayı endişe duyduğuna işaret eder. Pişmanlık yaşamamak için kararsız kalacağına delalet eder.