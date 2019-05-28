Rüyada mermerci görmek ne anlama gelir?

Rüyada mermerci görmek, bazı tabirciler tarafından hayra yorulur. Rüyada mermerci görmek de mermer görmeye benzer şekillerde tabir olunmaktadır. Rüyasında mermer gören kimse için bu rüya yücelik, büyüklük, büyük makam ve güzel bayanlara delalet ederken; rüyada mermerci görmek de onur, gurur, arkadaşlık ve güzel sohbetle delalet eder.

Eğer rüyada görülen mermerci, mermerden direk, sütun, havuz, duvar, çeşme gibi aksesuarlar yapıyorsa bu rüyayı gören kimsenin sıkıntılarının ve hüzünlerinin ortadan kalkacağına işaret eder. Rüyada mermercinin mermerden birtakım süsler ve eşyalar yaptığını görmek ise bir kısım rüya tabircileri tarafından mutluluk ve rahatlığa, iyi evlatlara, onurlu bayanlara, mükemmel evlere ve bol kazanca işarettir. Rüyada mermercinin mermer işlemeli kabir taşları yaptığını görmek de rüya sahibinin hayatının güzel olacağına ve iyi zamanlar geçireceğine delalettir.

Rüyada Mermercinin Mermerden Süsler Yaptığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında mermercinin mermerden süsler yaptığını görmesi, kişinin mutlu, huzurlu ve iyi evlatları olacağına yorulur. Bazı tabircilere göre ise rüyayı gören rüya sahibinin çevresinden bir takım sıkıntı haberler alacağına da delalet eder.

Rüyada mermerci görmek, beyaz ve kırmızı hasır veya kumaş dokuyucu yada yorgancı demektir.Mermerci görmek, şeref, yücelik, dostluk ve muhabbet anlamına gelir.

Rüyada Mermercinin Mermer İşlemeli Kabir Taşları Yaptığını Görmek

Kişinin rüyasında mermercinin mermer işlemeli kabir taşları yaptığını görmesi, rüya sahibinin hayatında yaptığı hatalar nedeniyle pişmanlık duyacağı demektir. Rüyayı gören kişinin işlerindeki başarısını kıskanan ve ayağını kaydırmak için çabalayan kimselerin olduğuna işaret eder.

Rüyada Mermerci Biriyle Tartıştığını Görmek

Rüyada mermerci biriyle tartıştığını görmek, kişinin hayatı boyunca yüzünün gülmeyeceğine alamettir. Rüya sahibinin rüyasında mermerci biriyle tartıştığını görmesi, kişinin hayır işleri peşinde koşacağına ve mal varlığının artacağına rivayet eder.

Rüyada Mermerciye Mermer Yaptırdığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında mermerciye mermer yaptırdığını görmesi, kişinin zor günler geçireceğine delalet eder. Bazı tabircilere göre ise rüyada mermerciye mermer yaptırdığını görmek, rüya sahibinin ailesinden ve çevresinden tepkiler alacağına işaret etmektedir.