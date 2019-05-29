Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 29.05.2019 13:16
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 13:16

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada hamam böceği ısırdığını görmek ne anlama gelir? Rüyada hamam böceği öldürdüğünü görmek ne anlama gelir? İşte rüyada hamam böceği görmenin detayları...

Rüyada hamam böceği görmek ne anlama gelir?

, kötü niyetli insanların hayatında gireceğine yorulmaktadır. Rüya sahibinin hayatında bulunan sorunların zaman içinde çözüme kavuşacağına delalet etmektedir.

Rüyada Hamam Böceğinin Isırdığını Görmek
Rüya sahibinin beklemediği bir zamanda yaşayacağı sıkıntılara rivayet eder.

Rüyada hamam böceği görmek
Rüyada hamam böceği görmek, kişinin sıkıntılarının ve sorunlarının bitmeyeceği demektir. Rüya sahibinin kısa zamanda bu sorunları atlatacağına, rahata kavuşacağına, mutsuz ve huzursuz halinden eser kalmayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Hamam Böceği Yediğini Görmek
Rüyayı gören kişinin inancı sayesinde her şeyin üstesinden geleceğine yorumlanır.

Rüyada Hamam Böceği Öldürdüğünü Görmek
Rüya sahibinin neşesinin bozulacağı durumlar olacağına rivayet eder.

Rüyada Hamam Böceği Ölüsü Görmek
Rüya sahibinin tüm sıkıntı ve dertlerinden kurtulacağına işaret etmektedir.

Rüyada Hamam Böceği Ezdiğini Görmek
Rüyayı gören kişinin hayatının değişeceğine, yenileceğine, daha da güçlü hale geleceğine rivayet eder.

Rüyada Hamam Böceklerinin Ayağını Delip Ayaktan Çıktığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında hamam böceklerinin ayağını delip ayaktan çıktığını görmesi, kişinin zor günler geçireceği anlamına gelir. Bazı tabircilere göre ise rüyayı gören kişinin hayırlı haberler alacağına da delalet etmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada hamam böceği görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri