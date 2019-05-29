Rüyada dolgu görmek ne anlama gelir?

Rüyada dolgu görmek, şifa olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin ya da bir yakının şifa bulacağına, hastalığından kurtulacağına işaret etmektedir. Eğer rüyayı gören kişinin borçları var ise borçlarını ödeyeceğine, borçlarından kurtulacağına, maddi sıkıntının ortadan kalkacağına, feraha ve rahata kavuşacağına rivayet eder.

Rüyada dolgu görmenin anlamı, aksiliklerden ve sorunlardan kurtulacağına delalet eder. Rüya sözlüğü yorumlarına göre rüyada dolgu gören kişi, sorunlarının ve sıkıntılarının üstesinden gelecektir.

Rüyada dolgunun düştüğünü görmek: Özel hayatta yaşanacak sıkıntılara rivayet eder. Kişinin özel hayatında yaşanan sorunların tekrar ortaya çıkmasıyla meydana gelecek tartışmalara ve kavgalara delalet etmektedir. Stresli, sıkıntılı, ve sorunlu bir döneme işaret etmektedir.

Rüyada dolgu yaptırdığını görmek: İş hayatında yaşanan sıkıntı ve sorunlara işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin iş hayatından mutsuz olduğunu ifade eder. Yöneticilerinden memnun olmadığını, bu nedenle iş değişikliği yapacağına rivayet eder.