Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 29.05.2019 13:16
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 13:16

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada dolgunun düştüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada dolgu yaptırdığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada dolgu görmenin detayları...

Rüyada dolgu görmek ne anlama gelir?

, şifa olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin ya da bir yakının şifa bulacağına, hastalığından kurtulacağına işaret etmektedir. Eğer rüyayı gören kişinin borçları var ise borçlarını ödeyeceğine, borçlarından kurtulacağına, maddi sıkıntının ortadan kalkacağına, feraha ve rahata kavuşacağına rivayet eder.

Rüyada dolgu görmenin anlamı, aksiliklerden ve sorunlardan kurtulacağına delalet eder. Rüya sözlüğü yorumlarına göre rüyada dolgu gören kişi, sorunlarının ve sıkıntılarının üstesinden gelecektir.

Rüyada dolgunun düştüğünü görmek: Özel hayatta yaşanacak sıkıntılara rivayet eder. Kişinin özel hayatında yaşanan sorunların tekrar ortaya çıkmasıyla meydana gelecek tartışmalara ve kavgalara delalet etmektedir. Stresli, sıkıntılı, ve sorunlu bir döneme işaret etmektedir.

Rüyada dolgu yaptırdığını görmek: İş hayatında yaşanan sıkıntı ve sorunlara işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin iş hayatından mutsuz olduğunu ifade eder. Yöneticilerinden memnun olmadığını, bu nedenle iş değişikliği yapacağına rivayet eder.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada dolgu görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri