Rüyada yüzdüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada yüzmek, genel manasıyla başarı demektir. Rüyada yüzülen suyun durumu rüyanın anlamını temiz ya da pis olmasıyla tam ters yönde değiştirebilmektedir. Rüyasında yüzdüğünü gören kimse iş hayatında başarılı olacak denir. Ticaret ile uğraşılıyorsa yapılacak bir anlaşma veya ortaklık ile işlerin büyütüleceğine yorumlanır. Normal çalışan kimseler için yükselme ya da zam, prim, ikramiye vs. alma şeklinde yorumlanır.

Kimi yorumculara göre rüyada yüzmek görmek, yolculuğa çıkmak olarak yorumlanır. Eğer yüzdüğünüz su temiz ise yapılacak yolculuğun sonunda başarılı olunacak demişlerdir. Su kirli olursa tam aksi manaya gelmektedir. Rüyada yüzen kimse için devlette iş bulacağı ya da devlet tarafından mükafat göreceği de rivayet olunur.

Rüyada Yüzmek

Başarı, kıdem alma, yola çıkmak gibi manalara gelmektedir.

Rüyada Kirli Suda Yüzmek

Kirli, bulanık ve pis sularda yüzmek etik olmayan işlerden para kazanılacağına ve günaha işarettir.

Rüyada Denizde Yüzmek

Hedeflerin ve istenen şeyin gerçekleşeceğine, başarı elde etmeye yorumlanır. Kimi yorumculara göre rüyada denizde yüzmenin manası hapistir.

Rüyada Yüzerek Kıyıya Çıkmak

Yüzerek kıyıya çıkan kimsenin bir sıkıntısından kurtulacağı ya da hayalini kurduğu şeyden vazgeçeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Nehirde Yüzmek

Nehir suyu temiz ve akıntısız ise huzur manasına gelir. Eğer akıntısı yüksek ve bulanık bir nehirde yüzülüyorsa bu günahların arttığına işarettir.

Rüyada Masmavi Denizde Yüzmek

Mavi, berrrak ve dalgasız denizde yüzen kimse için iş hayatında başarı ve özel hayatta huzur bulacağı rivayet olunur. Uçsuz bucaksız denizde yüzdüğünü ve orada rahat olduğunu gören kimse iyi bir iş veya müjdeli bir haber alacaktır denir.

Rüyada Gölde Yüzmek

Gölde yüzdüğünü gören kimse için yanlış işlerin peşinde olduğu ve bunları terk ederek iyi yola dönmesi gerektiği söylenmiştir.

Rüyada Dipten Yüzmek

Suyun altında yüzdüğünü gören kimse gizli işlerin peşindedir. Bu saklı, gizli işler bir gün başına iş açacaktır.

Rüyada Karada Yüzmek

Karada yüzdüğünü veya yüzmeye çalıştığını gören kimse için hapis ya da esaret hissedeceği bir durum meydana gelir.

Rüyada Yüzerken Korktuğunu Görmek

Korku hastalık demektir. Ayrıca düşmanlık görme ve üzüntü çekme gibi manalara da yorumlanır.

Rüyada Yüzememek (Rüyada Boğulmak)

Rüya sahibinin rüyasında yüzemediğini görmesi kişinin iş hayatında karşısına çıkacak olan zorluklara delalet eder.