Rüyada soba görmek ne anlama gelir?

Rüya sahibi eğer mevsiminde soba yaktığını görürse, bu rüya rızka, bolluğa ve berekete kavuşacak demektir. Yaz mevsiminde yakılan soba ise, kedere, üzüntüye ve sıkıntıya yorulur. Soba normalde kışın yakıldığı için mevsimi dışında böyle bir rüyanın görülmesi rüya sahibinin hayatında ters giden bir şeylerin olacağına rivayet edilir.

Rüyada Soba Sattığını Görmek

Rüyada soba sattığını görmek rüya sahibinin işlerinde olumsuzluk yaşanacağına rivayet eder.

Rüyada görülen sobanın aynı zamanda rüyayı gören kişi bekar ise evleneceğine, Evliler içinse bu rüya, aile içi saadete, huzur demektir. Mevsiminin dışında görülen soba rüyası, üzüntülerin, sıkıntıların ve kederli günlerin yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada Soba İçinde Ateş Görmek

Rüyada ateş görmek rüya tabircileri tarafından iyi yorumlanır. Bolluk ve bereket manasına gelen bu rüya evli bir kadın için hamile kalıcağına işaret eder.

Rüyada Soba Borusu Görmek

Rüya da soba borusu gördüyseniz bu rüya oldukça hayırlıdır. Çevrenizde sizin sıkıntılarınızı dinleyen, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışan birinin varlığına delalet eder. Uzun dönemden beri sıkıntı çektiğinize, bu sıkıntılarınızda size yardım eden kişinin yardımı sayesinde rahat bir nefes alacağınıza, huzurla dolacağınıza rivayet edilir.

Rüyada Soba Borusu Temizlemek

Rüyada soba borusu temizlediğini görmek, çalınan yüksek manevi değeri olan bir eşya bulunacaktır. Sıkışık olunan bir durumdan kurtuluşa erileceğine, sevilen bir kişinin kazanacağı bir başarıdan dolayı sevinileceğine, dertlerin sona ereceğine ve ağız tadının yerine geleceğine işarettir.

Rüyada Soba Borusunun Düştüğünü Görmek

Rüyada soba borusunun düştüğünü görmek, haneye kötü bir haber gelecektir. Karaciğerle ya da mide ile ilgili bir rahatsızlıkla uğraşılacağına, bu sebepten ötürü işlere kısa da olsa bir süre ara verileceğine delalettir.

Rüyada Soba Tütmesi

Rüyada sobanın tüttüğünü görmek; hane içerisine kötü amaçlı kişilerin gireceğine, bu kişilerin yapacağı dedikodular ve söyleyecekleri yalanlar yüzünden hane halkının arasının bozulacağına delalettir.

Rüyada Soba Külü Görmek

Rüya gören kişinin başarılı birçok iş gerçekleştirdiğine, başarılarından dolayı çevresi tarafından çekilemeyen biridir. Rüya sahibi, çevresinde çok sevdiği, güvendiği kişiler tarafından kıskanıldığına, bu kişilerin kendisine tuzak kuracağına tabiri yerindeyse sırtından bıçaklayacağına alamet eder. Rüyada soba külü taşımak, aile içi ve iş hayatındaki sorunların biteceğine, rüya sahibinin huzura ereceğine yorulur.

Rüyada Soba Yandığını Görmek

Rüyada soba yandığını gören kişi, büyük sevinç duyacağı bir haber alacağına, aile içinde güzel olayların yaşanacağına delalet eder. Kişinin eline gelen fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendireceğine, bol miktarda kazançlar sağlayacağına ve çevresi tarafında saygın biri olacağına işarettir. Ancak yaz aylarında görülen bu rüya böyle güzel yorumlanmaz.