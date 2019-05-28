Rüyada yağmurluk görmek ne anlama gelir?

Rüyada yağmurluk görmek demek çevrenizde isim yapacağınıza yorulur. Rüya sahibinin kudret kazanacağına ve size yardımcı olacak hayırlı bir kişiye işaret eder. Bu hayırlı kişi hiç tanımadığınız kişilerden olacaktır ve maddi hayatınızda çok büyük yardımı dokunacağına delalet eder.

Rüyada görülen bazı nesneler önceleri mevcut olmayıp teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretilmiş nesneler olabilmektedir. Yağmurluk dediğimiz su geçirmeyen kıyafetler petrolün işlenebilmesi sonucu üretilen nesnelerdir. Bu durumdaki yorumları da önceden insanların yağmurdan korunmak için giydikleri diğer nesneler ile aynı şekilde yorumlamak mümkündür.

Rüyada yağmurdan koruyan kıyafetler giymenin genel yorumu, işlerinizin yolunda gideceği ve maddi kazancınızın artacağı yönündedir. Yağmur normalde güzel yorumlansa da rüyada istemediğiniz halde ıslanmak iyi değildir. Bu yüzden sizi ıslanmaktan koruyan bu kıyafeti giymeniz sizi zarar uğratacak durumdan korunmanız şeklinde yorumlanır.

Rüyada Yağmurluk Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yağmurluk aldığını görmesi, kişinin işlerinde olan başarısını kıskanan birilerinin olduğuna işaret eder. Bazı tabircilere göre ise rüyada yağmurluk aldığını görmek, rüya sahibinin çevresindeki kişilere güveninin sarsılacağı anlamına da gelmektedir.

Rüyada Yağmurluk Giydiğini Görmek

Kişinin rüyasında yağmurluk giydiğini görmesi, rüya sahibinin her türlü sıkıntıyla baş edebilecek bir güce sahip olduğuna yorulur. Rüyada yağmurluk giymek, bir başka yoruma göre ise kişinin çevresindeki birkaç kişi dışında kimseyle muhabbet kurmayacağına delalet eder.

Rüyada Sarı Yağmurluk Görmek

Rüyada sarı yağmurluk görmek, kişinin hastalık ve sıkıntıya, mutsuz olacağı demektir. Bazı tabircilere göre ise rüyada sarı yağmurluk görmek, sevdiği kimse karşısında mutsuz olacağı ve çeşitli tartışmalar yaşayacağına alamet etmektedir.

Rüyada Siyah Yağmurluk Görmek

Rüya sahibinin rüyasında siyah yağmurluk görmesi, kişinin büyük bir zenginliğe kavuşacağı ve dertlerinden kısa zamanda kurtulacağı bir döneme gireceğine işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada siyah yağmurluk görmek, rüya sahibinin hayal ettiği şeylere yakın bir zaman içinde kavuşacağına rivayettir.

Rüyada yağmurluk görmek, kişinin özellikle iş yaşantısına dair bilgiler verdiği demektir. Kişinin karşılaştığı riskleri azaltmak için çalışmalarına yoğunluk vereceği bir döneme gireceği, bu risklerin olumsuz sonuçlarından korunabilmek için şimdiden önlemler almaya başlayacağı anlamına gelir.

Rüyada Siyah Yağmurluk Giydiğini Görmek

Kişinin rüyasında siyah yağmurluk giydiğini görmesi, rüya sahibinin yeni işler konusunda büyük adımlar atacağına yorulur. Kişinin sıkıntılarının ve zorluklarının sona ereceğine, rahata ereceğine, eğlenceli ve güzel günler yaşayacağına işaret etmektedir.

Rüyada Sarı Yağmurluk Giydiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında sarı yağmurluk giydiğini görmesi, kişinin sıkıntısız ve rahat bir hayata sahip olacağına işaret eder. Rüyada sarı yağmurluk giymek, kişinin mutsuz ya da sorunlarla boğuşan bazı dostlara yardımcı olacağına rivayet eder.

Rüyada Turuncu Yağmurluk Görmek

Kişinin rüyasında turuncu yağmurluk görmesi, rüya sahibinin neşesini, mutluluğunu, huzurunu ve ağız tadını yitireceğine, çok üzülse de başka çıkar yol bulamayacağına alamet eder. Rüyada turuncu yağmurluk görmek, bir başka yoruma göre ise yapılan hataların kısa süre içinde telafi edileceğine, rakiplerin kendi kurdukları tuzaklara düşeceklerine, karanlıkların aydınlanacağına delalet etmektedir.

Rüyada Turuncu Yağmurluk Giydiğini Görmek

Rüyada turuncu yağmurluk giymek, kişinin hayır işleri peşinde koşacağına alamet etmektedir. Bazı tabircilere göre ise rüya sahibinin rüyasında turuncu yağmurluk giymesi, kişinin zor günlerden kısa zaman içinde kolay yollarla kurtulacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Mor Yağmurluk Görmek

Rüya sahibinin rüyasında mor yağmurluk görmesi, kişinin uzun süre birinin kalbini almaya çalışacağına, aynı karşılığı alamayacağına, üzüntülerinin geçmesi için yardımcı olacağına rivayettir. Rüya sahibinin rızkın artacağına, işte başarılı adımlar atacağına, kısmetinin kendinden yana olacağına, yüküne ortak olacağına, hem eğitim, hem iş hem de özel hayatında herkesten çok ileride olacağına yorulmaktadır.

Rüyada Beyaz Yağmurluk Görmek

Rüyada beyaz yağmurluk görmek özel yaşamındaki boşluktan rahatsızlık duyacağına, kişinin her türlü isteğine kolay yoldan kavuşacağına, işlerini büyütecek imkanlara sahip olacağına, bu sayede kazancının artacağına, hayatının çok daha konforlu, güzel ve yaşanılır hale geleceğine delalet eder.

Rüyada Beyaz Yağmurluk Giydiğini Görmek

Rüyada beyaz yağmurluk görmek, rüya sahibinin zararlı bir kişi ile bağların koparacağına ve arada kalınan bir konuda en doğru kararın vereceğine, herkesi hayrete düşürüp, hüsrana uğratacağına alamet etmektedir.

Rüyada Yeşil Yağmurluk Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yeşil yağmurluk görmesi, kişinin başarılı ve bol kazançlı işlere gireceğine, kazancının bir kısmını hayır işleri ile harcayacağına rivayettir. Rüyada yeşil yağmurluk görmek, kişinin kısa süre içinde tüm sorunlarından kurtulacağına delalet eder.