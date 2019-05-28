Rüyada misafir görmek ne anlama gelir?

Rüyanızda küskün olduğunuz veya sizi sevmeyen birinin hanesine misafir olduğunu görmeniz söz konusu kişilerle yakın zamanda tatsız hadiseler yaşayacağınıza işarettir. Rüyanızda size gelen misafire yiyecek ve içecek ikramında bulunduğunuzu görmeniz ise bonkör ve misafirperver biri olduğunuza yorumlanır.

Rüyada Erkek Misafir Görmek

Müjdeli havadise, arkadaşlarla güzel ilişkiler kurmaya, şansa ve mutluluğa delalet eder.

Rüyada Misafir Ağırlamak

Rüyasında misafir ağırladığını gören kimsenin zenginleşeceği ve evinin bolluk göreceği rivayet edilir.

Rüyada Kalabalık Misafir Görmek

Rüyasında evine kalabalık misafirin geldiğini gören kimsenin çevresinin geniş olduğu ve sosyal çevresi tarafından sevildiği yorumu yapılır.

Rüyada Evde Kalabalık Görmek

Rüyada evde kalabalık misafir görmek; hane içinde yaşanacak mutlu gelişmelere, sevinçli ve müjdeli haberlere aynı zamanda bereketin, bolluğun ve kazancın artacağına delalet eder.

Rüyada İstenmeyen Misafir Gelmesi

Rüyada istemediğiniz birinin evinize misafir olarak gelmesi rüya sahibinin sağlık problemlerinin tüm yolları denemesine rağmen devam edeceğine ve hastalığın pençesinden kurtulamamaya delalet eder.

Rüyada Habersiz Misafir Gelmesi

Rüyanızda evinize davetsiz bir misafirin geldiğini görmeniz problemlerle devam eden ilişkinizin sona ereceğine bu durumdan hoşnut olup yeni limanlara yelken açarak rahatlayacağınıza işarettir.

Rüyada Misafir Davet Etmek

Rüya yorumcuları rüyasında evine misafir davet ettiğini gören kişilerin öğrencilik hayatlarını tamamlayarak ticari yaşama yönelmelerine ve bu işlerden önemli rant sağlayacaklarına delalettir.

Rüyada Misafir Olmak

Rüyada misafir olmak, güzel bir başlangıç yapılacağına, yapılan işlerde büyük başarılar kazanılacağına, hayırlı bir kısmet ile dünyaevine girileceğine, sevilen bir kişinin içine düştüğü sıkıntıdan kurtulmasına yardımcı olunacağına ve kısmetin açılacağına yorulur.

Rüyada Cumhurbaşkanı Misafir Etmek

Rüyada Cumhurbaşkanı misafir etmek; haneye girecek bir kişi sayesinde işle ilgili büyük bir adım atılacağına, bu adımın ardından herkesin tanıdığı ve çok sevdiği bir kişi olunacağına, ele geçen kazancın günden güne daha da artacağına delalet eder.



Rüyada Misafir Kadınlar Görmek

Rüya sahibi kişi, çok istediği bir şeyi yapmak için bulduğu bir kaynakla daha iyi yerlere gelecek demektir. Uzun zamandır yaşanan maddi zorluklarla başa çıkmaya başlayacağının müjdecisi bir rüya olarak yorumlanır.