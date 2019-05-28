Rüyada ganimet görmek ne anlama gelir?

Rüyada ganimet görmek, rahatlık anlamlarına yorulur. Rüyasında ganimet gören kişi, rahatlığa ve huzura erişir. Malının ve mülkünün bereketli ve bol olmasına işaret etmektedir. Başka bir rüya anlamı, ganimetin yabancı bir ülkeden elde edilmesi durumunu, ucuzluk ve bereket olarak delalet etmektedir.

Rüyada ganimet görmenin anlamı, zarar olarak ifade edilir. Rüya yorumuna göre rüyayı gören ticaretle uğraşıyor ise zarara uğrayacağına, işlerinin bozulacağına yorumlanır. Kişi memur ise işinden ayrılacağına işarettir. Eğer görülen ganimet yabancı bir devlete ait ise, hayra yorumlanır fakat islam devletine ait ise zarara yorumlanmaktadır.

Rüyada Ganimetini Kaybetmek

Rüyada ganimetini kaybetmek, rüya sahibinin rahatlığına çok düşkün birisi olacağına, sürekli iş değiştireceğine, sıkıntılı dönemler geçireceğine, kişinin elinden tutan birisinin olacağına, ona sabırlı olmayı ve çok sıkı çalışmayı öğreteceğine işaret etmektedir.

Rüyada ganimet görmek, rüya sahibinin eline büyük bir miktar para geçeceği, bu yüklü miktardaki parayı çok dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanacağı demektir. Kişinin hayatı boyunca saygı duyulan birisi olacağı, toplum içerisinde çok sevileceği anlamına da gelmektedir.

Rüyada Ganimeti Yakmak

Rüyada ganimeti yakmak, kişinin rızkının bollaştığı zamanda birisinden büyük kazık yiyeceği, bu kazığın rüya sahibini büyük bir borca düşüreceği, yardım ettiği insanlardan ihanet göreceği, rüya sahibinin hayal kırıklığına uğrayacağına rivayet eder.