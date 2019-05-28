Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 28.05.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 12:53

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada kız isteme merasimini görmek ne anlama gelir? Rüyada sevdiğin insanı istemeye geldiklerini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada isteme görmenin detayları...

Rüyada isteme görmek ne anlama gelir?

, genel olarak olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Bu rüya, rüya sahibinin hayattaki yeni hedeflerine işaret etmektedir. Kişinin gerçekleştirmek istediği bu yeni hedeflerinde ilerlemesi için yeni insanlar ile tanışacağına delalet eder.

Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, bir iş değişikliğine ya da yakınlarından ayrı kalmaya delalet eder. Kişinin hayatında yapacağı değişiklikler sonucunda iş, okul ya da benzeri arkadaşlıklarının son bulabileceğine yorulmaktadır.

Rüyada Kız İsteme Görmek
Rüyada bekar bir erkeğin kız istemeye gitmesi, hayırlı biri ile izdivaç yaşayacağına delalet etmektedir. Evli birinin kız isteye gittiğini görmesi, eşi ile aralarına girecek biri olduğuna yorulmaktadır. Boşanmış birinin kız istemeye gittiğini görmesi ise kişinin uzun yıllar boyunca bekar kaldıktan sonra evleneceğine delalet eder.

Rüyada Kız İsteme Merasimi Görmek
Rüyada kız isteme merasimi görmek, alınacak müjdeli haberlerin habercisidir. Rüya sahibinin üst üste alacağı güzel haberler ile birlikte mutluluk gözyaşları dökeceğine delalet eder.
Kız isteme merasimi görmek, bekar kadın ve erkekler için büyük bir aşka yelken açacakları anlamına gelmektedir.

Rüyada Kızının İstendiğini Görmek
Rüya sahibinin gerçekte evlenecek yaşta bir kızı var ise bu rüya evlerine gelecek görücünün habercisidir.

Rüyada İstemeye Geldiklerini Görmek
Rüya sahibinin yakın zamanda tanışacağı biri ile mutlu bir birliktelik yaşayacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kişi evli ise yakın zamanda bir bebek haberi alacağına işaret eder.

Rüyada Sevdiğin İnsanı İstenmeye Gelindiğini Görmek
Rüya sahibinin onu kıskananlara karşı tedbirli olması gerektiğine yorulmaktadır. Kişinin etrafında haset insanların çok fazla olduğunu delalet eder.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada isteme görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri